ENRICA BONACCORTI, EX FIDANZATA RENATO ZERO/ “Avevamo deciso di sposarci”

Enrica Bonaccorti, ex di Renato Zero, ricorda gli anni trascorsi con il cantautore romano. Il re dei sorcini è al centro di una puntata speciale Techetechetè, che ripercorre la sua straordinaria carriera artistica raccontando anche qualche piccolo aneddoto sulla sua vita privata. In passato il cantautore romano è stato legato alla conduttrice televisiva che parlando proprio della sua storia d’amore con Renato ha rivelato a LiberoQuotidiano: “ricordo la nostra passione per lo spettacolo, l’ingenuità dei nostri vent’ anni, i baci rubati nei portoni, io che fingevo di essere l’agente di Renato Fiacchini e vestita ‘da grande’ cercavo occasioni per farlo esibire… ho riconosciuto e amato il suo talento da subito”.

Enrica Bonaccorti: “Con Renato Zero avevamo deciso di sposarci”

Una storia importante quella tra Enrica Bonaccorti e Renato Zero stando a quanto raccontato dalla conduttrice televisiva durante un’intervista esclusiva rilasciata a Gay.it. Il volto noto del piccolo schermo, infatti, ha rivelato: “Con Renato Zero avevamo deciso addirittura di sposarci”. Nessun matrimonio poi è stato celebrato tra i due, anzi dopo pochi anni Renato ed Enrica si sono lasciati: “dopo un paio d’anni ci siamo lasciati e ognuno si é ‘riaccasato’. Io con quello che sarebbe diventato mio marito. L’ex, dopo qualche mese dalla nostra separazione, ci tenne a comunicarmi che si era innamorato di nuovo. La conosco? Gli chiesi. E lui: lo conosci. Sono stati insieme 20 anni, mentre io, con mio marito, meno di due” ha raccontato la conduttrice a Gay.it.

Enrica Bonaccorti: “voglio un bene profondo a Renato Zero”

La conduttrice ancora oggi nutre un grandissimo affetto per Renato Zero. Un rapporto che è andato oltre come ha più volte raccontato sui giornali e in tv. Basti pensare che lo stesso Zero interpellato sulla storia con Enrica Bonaccorti ha detto: “Che je vuoi di’ a Enrica? Ancora oggi, se la guardo negli occhi, mi rimane il brivido di ieri”. Sensazioni confermate dalla stessa Bonaccorti che a gay.it ha detto: “Già, brividi ne abbiamo provato tanti, e anche oggi, c’è elettricità fra noi due. Mi sento legata a lui oltre il tempo, l’assenza, il genere. Avremmo potuto sposarci tranquillamente. Gli voglio un bene profondo, quello che va oltre i difetti: miei e suoi”.



