Enrica Bonaccorti, foto choc Instagram “Non mi hanno menata”/ “Spalla sbriciolata…”

Brutta disavventura per Enrica Bonaccorti, che è stata recentemente sottoposta ad un intervento. La conduttrice televisiva è apparsa in collegamento con Pomeriggio 5 con un tutore alla spalla. I telespettatori si sono chiesti subito cosa le sia successo, ma è stata la stessa Bonaccorti a spiegarlo. Lo aveva fatto prima della diretta tv in un post su Instagram in cui ha pubblicato due foto, una delle quali evidenzia dei lividi sul viso. “Realtà truccata! Non mi ha menata nessuno… Sono caduta di faccia e mi sono sbriciolata la spalla“, ha raccontato Enrica Bonaccorti sui social.

Poi ha rassicurato i suoi fan non solo riguardo le sue condizioni di salute, ma anche sul fatto che l’avrebbero appunto vista a Pomeriggio 5 dall’amica Barbara D’Urso. Infatti, si è collegata per ricordare Bruno Arena. “Grazie al prof Di Giacomo che mi ha operata e a Paoletta Carrizo che mi ha truccata!“, ha concluso la Bonaccorti nel suo post social.

ONDATA DI AFFETTO PER ENRICA BONACCORTI

Enrica Bonaccorti, poi intervenuta a Pomeriggio 5 insieme ad altri ospiti per omaggiare Bruno Arena dei Fichi d’India, nel frattempo è stata travolta da un’ondata di affetto social. Tanti i messaggi di auguri per una rapida ripresa e di affetto da parte di fan e di tanti personaggi del mondo dello spettacolo. “Noooo! Curati please“, ha scritto ad esempio Filippo Nardi. “Amore“, ha scritto invece Pamela Petrarolo.

Quest’ultima, tra l’altro, l’ha conosciuta ai tempi di Non è la Rai, programma che lei ha condotto. Infatti, tra gli ultimi post social che ha pubblicato Enrica Bonaccorti ce n’è uno dedicato proprio al celebre programma degli anni ’90. “Le mie splendide ragazze di Non è la Rai Laura Kim Basinger Freddi e Cristina40 che ora ne ha 50 ma vale💯! Se è come la ricordo, spero che vinca lei“, ha scritto forse in riferimento alla partecipazione della Quaranta al Grande Fratello Vip. Noi invece esprimiamo l’auspicio che possa rimettersi presto in sesto.

