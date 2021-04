Enrica Bonaccorti, i flirt con Domenico Modugno e Renato Zero/ “Quando Mimmo è morto..”

Domenico Modugno e Renato Zero sono quelli che possiamo definire gli ‘uomini’ di Enrica Bonaccorti. Se per il primo la bella conduttrice e opinionista ha scritto canzoni importanti (proprio durante una loro collaborazione a teatro), per il secondo, invece, ha provato qualcosa di intenso e indimenticabile tanto da avere con lui una storia travagliata. In molti sono convinti che tra la Bonaccorti e Modugno ci fosse del tenero ma lei stessa, ospite a Verissimo, ha parlato di lui con immenso affetto etichettandolo come il “fidanzatone del cuore” e quando ha ricevuto la chiamata della madre che l’avvisata della sua morte, ha raccontato: “Lui era una pila, energia forte e positiva. Ero a Los Angeles quando è mancato e mi ha chiamato mia madre. Mimmo è morto, non c’è più. No, mamma, avevo risposto, non può morire la vita. Lo ringrazierò per sempre”.

Daniele Pettinari e Verdiana, ex marito e figlia Enrica Bonaccorti

Enrica Bonaccorti ha raccontato di aver scritto per lui La lontananza tra le mura di un albergo a Cuneo, città che le è rimasta nel cuore, proprio mentre era in tournée con lui per lo spettacolo “Mi è caduta una ragazza nel piatto” e a La Stampa aveva rivelato: “Avevo fatto leggere qualcosa a Mimmo e mi aveva incoraggiata a provare a scrivere sulla musica. Quella sera gli feci vedere delle parole sul mio diario dei 15 anni (appena cinque anni prima) e Mimmo impazzì subito! Cominciò a gridare: “Questo è un successo!!”. Altra storia invece quella con Renato Zero. Con lui non solo è stata fidanzata ma avrebbe dovuto sposarlo fino a quando lui si è messo con un altro, almeno a suo dire: “Con Renato avevamo deciso addirittura di sposarci, dopo un paio d’anni ci siamo lasciati e ognuno si è riaccasato, io con quello che sarebbe diventato mio marito. Lui, dopo qualche mese dalla nostra separazione, ci tenne a comunicarmi che si era innamorato di nuovo.. di un uomo con il quale è stato 20 anni”.

