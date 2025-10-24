Enrica Bonaccorti sta lottando duramente contro il tumore al pancreas, da poco ha scoperto che non può essere rimosso.

Nei mesi scorsi Enrica Bonaccorti ha scoperto di avere un tumore al pancreas e per un po’ ha mantenuto il più stretto riserbo in merito alle sue condizioni di salute. A fine settembre però ha deciso di raccontare la verità sulla sua grave malattia tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram, voleva essere sincera con tutti coloro che da anni la sostengono e le manifestano affetto. Ma come sta oggi la nota conduttrice?

In un’intervista concessa al settimanale Gente Enrica Bonaccorti si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni sulla malattia, notizie che purtroppo non sono affatto positive. Ha infatti rivelato che il tumore si trova in un punto molto delicato del corpo ed è impossibile intervenire per rimuoverlo. Enrica Bonaccorti ha chiaramente detto che il tumore è inoperabile, ha poi raccontato che durante la chemio sentiva un sapore metallico anche quando beveva l’acqua e ha perso quattro chili. Ha poi svelato: “Evito di guardarmi allo specchio, così spelacchiata mi faccio paura“.

Dopo la diagnosi Enrica Bonaccorti era bloccata: la conduttrice vuole andare avanti e resta positiva

La nota conduttrice ha fatto sapere di aver scoperto la grave diagnosi prima di partire per una vacanza estiva. Da poco si era sottoposta ad un intervento per uno stent nell’addome e aveva fatto delle analisi, voleva capire se poteva partire oppure no. In quel momento ha scoperto l’amara verità e dopo tre giorni stava già facendo la chemioterapia.

I primi mesi si è sentita bloccata, non solo fisicamente ma anche mentalmente, erano ferme sia le sue gambe che i suoi pensieri. Restava nascosta in camera sua e non rispondeva a nessuno al telefono, era assente in quel momento anche con se stessa. Quando però ha deciso di rivelare a tutti di essere malata ha ricevuto un’incredibile ondata di affetto e sostegno che l’ha spinta a credere che andare avanti sia possibile. Ha poi aggiunto: “Pare che l’atteggiamento positivo aiuti molto, dunque guarirò!”.

