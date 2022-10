Enrica Bonaccorti: “Isolata da mondo dello spettacolo”/ “Non ho mai avuto amici”

Enrica Bonaccorti, nel corso di una intervista al Corriere della Sera, ha parlato della sua carriera, ammettendo di essere stata esclusa dal palinsesto televisivo nell’ultimo periodo: “Vorrei essere più distaccata e dire che non m’importa che non mi siano stati dati programmi perché ho già avuto tanto e già fatto tanto, ma non è vero. Ma mi rendo conto che sono un po’ isolata nel mondo dello spettacolo”, ha affermato. A influire su questo aspetto probabilmente è anche il non avere avuto consolidato dei rapporti nell’ambiente.

“Le amicizie intanto bisogna averle; perché non ho mai avuto i gruppi di amici neppure da bambina, forse perché vivevo in una caserma”, ha raccontato la conduttrice. L’amore del pubblico, però, si è sempre fatto sentire. “È qualcosa che mi avvolge come una carezza calda. Perché ho perso anche il mio compagno da pochi mesi e ho solo mia figlia Verdiana e mio nipote Matteo, 18enne. Il rapporto con le persone è quello che mi interessa di più. Proprio per questo, ciò che più mi manca è un programma alla radio, quello che ti consente meglio di interagire con le persone. A me ha sempre dato le più grandi soddisfazioni”.

Enrica Bonaccorti: “Isolata da mondo dello spettacolo”. L’età e le cadute

Proprio nei giorni scorsi, Enrica Bonaccorti, ha fatto preoccupare i suoi fans pubblicando una fotografia in cui aveva un livido al volto. È stata anche questa un’occasione per sentire l’affetto di coloro che la seguono. “Le vecchie signore cadono e si rompono. Poi una amica psicologa mi ha detto che non è un caso se mi sono rotta la spalla perché ho tanti pesi sulle spalle”, così ha ironizzato al Corriere della Sera.

E aggiunge: “Sono una donna fragile che sa essere forte, perché io di necessità faccio virtù. Se le cose si devono fare si fanno. È da quando avevo 19 anni che lavoro e ho sempre fatto anche cose che mi sembrano incredibili. Sono sempre stata molto indipendente, senza circoletti di protezione. E il fatto di avere questa stima che mi arriva da tantissime persone mi fa sentire come in una grande famiglia che mi vuole bene. Un affetto che ricambio in pieno”.

