Enrica Bonaccorti ha scelto il TG1 per parlare per la prima volta del calvario della malattia: “Non ho provato né tristezza né paura…”.

La puntata odierna de La Volta Buona ha offerto al pubblico una toccante intervista di Enrica Bonaccorti, la prima dopo la rivelazione choc sulla malattia. Una notizia che ha sconvolto tutti; amici e colleghi che hanno condiviso con la conduttrice una miriade di esperienze tra spettacolo e non solo. L’icona della tv ha scelto il TG1 nella giornata di ieri per raccontare ulteriori dettagli sul calvario del tumore spiegando ulteriormente le ragioni che l’hanno spinta ad isolarsi.

“Mi sono come congelata, non ho provato né paura né tristezza; come un’assenza, un lungo letargo ad occhi aperti”, inizia così Enrica Bonaccorti nell’intervista rilasciata al TG1 e riproposta oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo. “La prima pulsione per scrivere è stata per scusarmi con tutte le persone per essere scomparsa; non ho tante speranze ma non sono disperata, sto reagendo molto bene alle cure”.

Enrica Bonaccorti rompe il silenzio sulla malattia: “Sto andando avanti con serenità…”

E’ evidentemente un momento difficile, delicato; Enrica Bonaccorti ha sottolineato il triste legame con la malattia di Eleonora Giorgi, anche lei affetta da un tumore al pancreas che qualche mese fa ha determinato il suo doloroso passaggio a miglior vita. “Aveva lo stesso male; lei però aveva uno spirito e una forza che io non credo di riuscire ad avere”.

L’intervista ad Enrica Bonaccorti è proseguita in maniera toccante; la conduttrice non si tira indietro nella battaglia contro la malattia, forte dell’amore che la circonda e soprattutto del supporto della sua amata figlia. “Certo, è come una tegola in testa ma che va affrontata con serenità facendo leva sui valori familiari. Mia figlia è la cosa più bella della mia vita, lei mi dà la forza”.

