ENRICA BONACCORTI/ “La mia malattia? Come se dimenticassi chi ho davanti…”

Enrica Bonaccorti non compare in tv ormai da tempo, ma rimane una delle conduttrici e opinioniste più gettonate del piccolo schermo italiano. La ricordiamo ancora a Live – Non è la d’Urso alcuni mesi fa, impegnata nello scontro titanico con l’ex protetta Antonella Elia. Le due hanno avuto infatti modo di conoscersi ai tempi di Non è la rai, quando nella prima edizione si sono ritrovate gomito a gomito per guidare la conduzione dello show di successo. “Ho visto il tuo comportamento del Grande Fratello e onestamente era da condannare”, ha detto la Bonaccorti nel salotto di Barbara d’Urso, “Le provocazioni erano un po’ ridicole mentre le tue reazioni erano molto forti, molto aggressive. Di ‘Non è la Rai’ ho un ricordo splendido”. La Elia di contro ha deciso di rispondere in modo più che diplomatico, sottolineando di trovare giusto il suo giudizio, visto che è stata lei la prima ad esporsi, accettando di entrare nella Casa. Tutto si è concluso nel migliore dei modi quindi, anche se il pubblico sperava da tempo in un catfight senza esclusione di colpi. Uno scenario difficile da immaginare, visto che la Bonaccorti ha sempre dimostrato di essere dotata di un aplomb inattaccabile.

ENRICA BONACCORTI E LA MALATTIA: “COME SE DIMENTICASSI CHI HO DAVANTI”

Enrica Bonaccorti ha tenuto nascosta a lungo la sua malattia, fino a che non ha deciso di aprire i rubinetti in un’intervista rilasciata al settimanale Dipiù. La celebre conduttrice ha parlato infatti della prosopagnosia, un disturbo di origine nervosa che non le consente di associare il nome al volto del suo interlocutore. “Come se d’improvviso mi dimenticassi di chi ho davanti”, ha raccontato tempo fa, “non associo i volti ai nomi e posso parlare con qualcuno tutta la sera, ma poi il giorno dopo… niente”. Per la Bonaccorti non è stato semplice: lavorare nel mondo dello spettacolo le ha sempre permesso di incontrare molte persone. Diverse si sono offese, a causa delle sue gaffes. Oggi, martedì 18 agosto 2020, Enrica Bonaccorti sarà ospite di Io e te e forse toccherà di nuovo l’argomento. Il disturbo del resto fa parte della sua vita fin da quando era bambina e non è l’unico volto noto dello spettacolo a soffrirne: anche Brad Pitt ha parlato in diverse occasioni di soffrire della stessa malattia. La Bonaccorti invece non ne ha parlato così spesso, ma possiamo solo immaginare quanto la sua quotidianità sia piena di situazioni in cui deve spiegare il disturbo di cui soffre e forse persino giustificarsi.



