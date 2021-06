Enrica Bonaccorti, la storia con Renato Zero/ “Oggi c’è elettricità fra noi due”

Enrica Bonaccorti in passato è stata una ex fidanzata Renato Zero

Proprio così la conduttrice ed autrice Enrica Bonaccorti per un certo periodo è stata sentimentalmente legata al re dei sorcini. Una storia d’amore adolescenziale visto che Renato ed Enrica si sono amati quando avevano poco più di vent’anni. Un amore passionale che la conduttrice ha raccontato così: “ricordo la nostra passione per lo spettacolo, l’ingenuità dei nostri vent’anni, i baci rubati nei portoni, io che fingevo di essere l’agente di Renato Fiacchini e vestita da grande cercavo occasioni per farlo esibire. Ho riconosciuto e amato il suo talento da subito”.

Non solo, Enrica Bonaccorti e Renato Zero avevano grandi progetti di vita insieme: la coppia, infatti, aveva pensato persino al matrimonio, ma la loro storia d’amore è naufragata prima di riuscire a pronunciare il lieto si. A rivelarlo è stata sempre la conduttrice di Non è la Rai che alla stampa ha confessato: “con Renato avevamo deciso addirittura di sposarci, dopo un paio d’anni ci siamo lasciati e ognuno si è riaccasato, io con quello che sarebbe diventato mio marito. Lui, dopo qualche mese dalla nostra separazione, ci tenne a comunicarmi che si era innamorato di nuovo. «La conosco?», gli chiesi. E lui: «Lo conosci». Sono stati insieme vent’anni, mentre io, con mio marito, meno di due”

Enrica Bonaccorti: “Renato Zero? Un compagno a cui voglio un bene profondo”

A distanza di tantissimi anni dal loro amore però Enrica Bonaccorti e Renato Zero sono ancora molto legati. La conduttrice, infatti, ha rivelato che tra loro è rimasto un bellissimo rapporto e il loro bene non è mai cambiato nonostante non siano riusciti a realizzare il loro desiderio del matrimonio. Anzi in merito proprio al rapporto con Renato Zero, la Bonaccorti ha rivelato: “brividi ne abbiamo provato tanti e anche oggi c’è elettricità fra noi due. Mi sento legata a lui oltre il tempo, l’assenza, il genere. Avremmo potuto sposarci tranquillamente. Gli voglio un bene profondo, quello che va oltre i difetti, i miei e suoi”. Che dire un amore che resiste al tempo!

