Giurarsi amore per un’intera vita non è cosa da poco; forse, non solo con i tempi che corrono, è tra le promesse più infrante della storia. Lo sa bene anche Enrica Bonaccorti che oggi a La Volta Buona è sembrata tutt’altro che nostalgica ricordando l’unica volta in cui ha compiuto il grande passo del matrimonio: “Mi sono sposata una sola volta e, fortunatamente, è durata poco!”.

Enrica Bonaccorti è poi entrata nel merito di quelle nozze che non sembrano essere un felice ricordo per la conduttrice: “Era il ‘73, se n’è andato quando mia figlia Verdiana aveva 11 mesi. E’ uscito e non l’abbiamo più visto”. A proposito del rapporto con la figlia ha invece spiegato: “Tra loro nessun rapporto, incontri brevi ed a ‘macchia di leopardo’ ma per il resto nulla”. Enrica Bonaccorti non ha però sparato a zero sul suo ex marito; anzi, dalle sue parole si evince una chiara consapevolezza rispetto al rapporto: “Era la persona sbagliata? No, eravamo sbagliati noi insieme; io avevo 23 anni e lui 32 per cui era già grande anche secondo mia madre… Una tragedia insomma; dopo qualche mese siamo andati a vivere da mia madre perchè ci hanno sfrattato”.

La prende con grande ironia Enrica Bonaccorti pensando al matrimonio – l’unico della sua vita – naufragato e al rapporto con il suo ex marito: “Se era un mascalzone? No dai, era un sognatore; scriveva, aveva tanta fantasia quindi diciamo che le bugie gli venivano un po’ così… A me non mi ha mai mantenuta nessuno, perchè sono una cretina vera!”. La conduttrice ha però voluto sottolineare come, seppur senza compiere nuovamente il grande passo del matrimonio, non sia mancato l’amore nella sua vita: “Per 22 anni ho avuto al mio fianco la persona giusta ma purtroppo è andata via da 3 anni…”.