Enrica Bonaccorti/ “Miei amori? Tutti nati in primavera e dopo dei colpi di fulmine”

Enrica Bonaccorti è stata ospite ieri negli studi di Estate in Diretta, programma del pomeriggio di Rai Uno. Si parlava degli amori estivi e la nota artista ligure ha svelato un po’ a sorpresa: “Ma se uno si innamora in primavera? Di estate mai”. Quindi l’attrice di Savona classe 1949 ha aggiunto: “Io sempre in primavera, gli ormoni che fanno in primavera? Si risvegliano?”. Dallo studio le hanno quindi chiesto quale fosse l’amore che ricorda di più e lei, un po’ a sorpresa, ha spiegato: “Quale mi ricordo di amore con più tenerezza? Gli amori veri che sono rimasti dentro di me sono nati tutti da colpi di fulmine, quelli che mi hanno convinto sono stati tutti una tragedia. Il colpo di fulmine è sbocciato così in primavera… devo dire che mi hanno commossa molto”.

Eros Rammazzotti, il dolce messaggio di auguri alla figlia/ "Corri verso il tuo futuro"

Enrica Bonaccorti ha comunque avuto anche un amore estivo, quando era giovanissima: “Amori estivi? Avevo 12 anni ero innamoratissima di un ragazzino di 15 anni che non mi filava per niente, io ero piatta e piangevo vicino ad una cabina, l’avevo visto vicino ad una ragazzina con il balconcino e i fiorellini, era il 1962…”, e dallo studio fanno notare: “Ti ricordi tutto e?”.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si nascondono più/ Baci appassionati e...

ENRICA BONACCORTI, FRA AMORI E FLIRT

Una vera e propria cotta, ma in ogni caso la grande Enrica Bonaccorti si è rifatta negli anni visto i numerosi amori e flirt avuto nel corso della sua carriera. L’attrice è stata sposata con Daniele Pettinari da cui ha avuto la figlia Verdiana, ma è stata legata sentimentalmente a diversi uomini dello spettacolo come ad esempio l’attore Michele Placido, Arnaldo Del Piave, Carlo Di Borbone, Francesco Villari e lo straordinario Renato Zero.

Recentemente Enrica Bonaccorti ha presentato il suo nuovo libro “Condominio, addio!”, il seguito del libro uscito nel 2019 “Condominio”, in cui ritroviamo il protagonista Cico: “Mi sono divertita a scrivere il libro, spero – ha detto l’autrice – vi divertiate anche a voi a leggermi”.

Beautiful/ Anticipazioni 3 agosto: Liam inganna Bill, Steffy e Finn aspettano...

© RIPRODUZIONE RISERVATA