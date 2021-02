Enrica Bonaccorti/ “Non stavo per sposare Renato Zero, lui era ubriaco…”

Enrica Bonaccorti ha rilasciato un’intervista a cuore aperto al settimanale Vero, in cui parla della figlia Verdiana e di alcuni amori del passato. La conduttrice è stata sposata con Daniele Pettinari e nel 1973 è nata la figlia. Enrica Bonaccorti non ha mai nascosto di aver cresciuto Verdiana da sola, con l’aiuto della madre Titti: “Un compagno, io lo avevo, anzi un marito, ma l’abbiamo perso di vista quando la bambina aveva solo 11 mesi”, ha ricordato a Vero. La figlia ha deciso di cambiare il cognome e di prendere quello della madre: “È stata allevata e cresciuta da me e mia madre, e tutte e due ci chiamiamo Bonaccorti. Come si sarebbe dovuta chiamare? Si sentiva giustamente a disagio col cognome di una famiglia che non conosceva affatto”. Oggi Verdiana Bonaccorti lavora dietro le quinte del cinema, si occupa degli attori internazionali quando vengono in Italia per i Festival e le prime dei film.

Enrica Bonaccorti e il mancato matrimonio con Renato Zero

Enrica Bonaccorti ha vissuto un amore travolgente con Renato Zero quando i due erano appena ventenni: “Ricordo la nostra passione per lo spettacolo, l’ingenuità dei nostri vent’anni, i baci rubati nei portoni, io che fingevo di essere l’agente di Renato Fiacchini e vestita da grande cercavo occasioni per farlo esibire. Ho riconosciuto e amato il suo talento da subito”, ha ricordato la conduttrice in un’intervista di qualche tempo fa, come riporta il sito DonnaPop. Sulle pagine di Vero, però, la Bonaccorti ha voluto smentire le voci su un possibile matrimonio con Zero: “La semplice verità è che Renato un giorno lo ipotizzò, ma quando glielo ricordai mi disse ridendo: “A nì, sì te l’ho detto, vuol dire che ero ubriaco!”. Ho riferito questa battuta ed è nata la leggenda del matrimonio! Ma il bene che ci lega da 50 anni non ha bisogno di altro che dei nostri ricordi”.



