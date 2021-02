Enrica Bonaccorti, occhiali scuri a Storie Italiane/ “Mi scuso, mi hanno operata”

Durante la puntata di oggi del programma di Rai Uno, Storie Italiane, in onda da lunedì al venerdì dalle ore 10:00 fino a mezzogiorno, e condotto da Eleonora Daniele, vi era in studio anche Enrica Bonaccorti. Il noto personaggio televisivo è spesso e volentieri ospite dello show mattutino del primo canale, e quest’oggi si è presentata in maniera “particolare”. Le telecamere l’hanno infatti inquadrata con degli occhiali neri, scuri, quelli che solitamente si utilizzano quando c’è il sole. Enrica Bonaccorti è solita indossare degli occhiali, ma quelli classici da vista, di conseguenza è scattata la domanda: come mai questa novità?

Un dilemma a cui ha replicato la stessa artista di Savona, che dopo aver preso la parola, prima di commentare il caso di cronaca di questi giorni, leggasi la morte dei due coniugi di Bolzano, Peter Neumair e Laura Perselli, ha spiegato: “Mi scuso per gli occhiali scuri, finalmente mi sono operata ad un occhio, fra un po’ di tempo – ha aggiunto – dovrò farmi operare anche l’altro e ci vedrò bene”. Quindi Enrica Bonaccorti ha aggiunto, scusandosi nuovamente: “Scusatemi per questa mascherina sugli occhi”. Non è ben chiaro quale sia il problema visto che l’artista non l’ha specificato, ma apparentemente non sembrerebbe trattarsi di nulla di eccessivamente grave.



