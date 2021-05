Enrica Bonaccorti piange in diretta tv per funivia stresa/ “Non lo trovo giusto”

Grande commozione in studio a Storie Italiane da parte di Enrica Bonaccorti, storico volto della televisione italiana, e spesso e volentieri ospite del programma in diretta tv su Rai Uno tutte le mattine. Si parlava stamane della funivia precipitata in quel di Stresa, evento che ha provocato ben 14 vittime, e ad un certo punto Enrica Bonaccorti è scoppiata in lacrime: “Quando ho avuto la notizia già ho avuto una reazione molto forte – racconta la stessa fra in singhiozzi parlando con la padrona di casa, Eleonora Daniele – adesso rivedere le facce, le persone che non ci sono più, mi prende molto forte questa cosa, non la trovo giusta, non voglio dire niente ma mi vengono in mente tante cose da dire…”.

ENRICA BONACCORTI PIANGE PER FUNIVIA STRESA: “SE NE VANNO SEMPRE I MIGLIORI”

Quindi Enrica Bonaccorti, dopo essersi un attimo ripresa, ha aggiunto: “Scusatemi, mi sono astratta dal fatto di essere in tv, perchè per la prima volta di fronte a me ho visto il volto delle persone che non ci sono più (in studio sono passate le foto delle vittime ndr), invece che numero sono volti, sorrisi, sono vite che sento vicino anche se non ho mai conosciuto, trovo tanta ingiustizia – ha continuato – tra l’altro ogni volta si sente dire che erano meravigliosi, solo i ragazzi d’oro sono colpiti? Pare così, si dice che vengono presi i cuori più buoni dal cielo, per favore lasciateceli questi e prendetene altri, sento l’ingiustizia, la carne e i sorrisi, sono persone che hanno passato secondi che possiamo immaginare…”.

