Enrica Bonaccorti retroscena choc su Antonella Elia/ “È inaffidabile, a Non è la Rai mi prendeva in giro”

Enrica Bonaccorti ospite dell’ultima puntata di “Live Non è la D’Urso” di Barbara D’Urso ha commentato il percorso di Antonella Elia all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020. La Elia all’interno della casa non brilla né di simpatia né tantomeno per il suo comportamento che l’hanno vista protagonista, in negativo, di quasi tutti gli scontri avvenuti con personaggi del calibro di Fernanda Lessa, Licia Nunez e ultima Valeria Marini. Sono volate parole pesanti come “brutta strega”, “ti faccio lo scalpo e ti appendo al muro”, “sei tutta di silicone”, affermazioni promosse in prima serata quasi come uno slogan di show televisivo a conferma di come il Grande Fratello Vip 4 possa essere eletta come “l’edizione peggiore” della versione vip del famoso reality show. Detto questo a puntare il dito contro Antonella Elia in collegamento da casa è stata la Bonaccorti che, senza girarci troppo intorno, ha chiosato: “secondo me sarebbe dovuta essere eliminata dal Grande Fratello Vip, il suo comportamento non è accettabile”.

Enrico Bonaccorti: “non ci si può fidare di Antonella Elia”

Enrica Bonaccorti in passato ha lavorato per diverso tempo con Antonella Elia e quindi ha avuto modo di conoscerla e viverla sia dietro le quinte che sul palco. Insieme, infatti, hanno lavorato a Non è la Rai, programma cult di Gianni Boncompagni, e già allora la Elia creava problemi. Anche Giovanni Ciacci è intervenuto invitando Barbara D’Urso a chiamare Yvonne Sciò, ex collega della Elia a Non la Rai, con cui ne sono successe di tutti i colori. “Non sapete che combinava a Non è la Rai. Chiediamo a Yvonne Sciò!” ha detto il costumista delle star, anche se poi è stata la stessa Bonaccorti a condividere con il pubblico un ricordo di quell’esperienza lavorativa con Antonella Elia. “Faceva e diceva le stesse cose che abbiamo visto al GFVip” – ha precisato la conduttrice – “ha 56 anni, ma il temperamento è quello di una undicenne e si è visto anche nella casa del GFVip”. La Bonaccorti poi non ha alcun timore nel dichiarare: “se avesse avuto un bel carattere avrebbe fatto un’altra carriera perché aveva talento. Di Antonella non ci si può fidare, è difficile lavorarci insieme, ti mettevi d’accordo per le battute, per gli applausi e faceva finta di dimenticarsene, poi ti chiedeva scusa, ma non era vero. Non si capisce se ci fa o ci è, mi prendeva in giro e ci cascavo sempre. Per questo ho deciso di chiudere”. Del resto la Elia è ricordata dal grande pubblico per le sue liti televisive, prima all’Isola dei Famosi contro Aida Yespica, e quest’anno con quasi tutte le donne concorrenti del GF VIP 4.



