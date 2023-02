Enrica Bonaccorti risponde al telefono in diretta tv/ È Marzullo: “Sono su Rai 1!”

Enrica Bonaccorti ha risposto al telefono in diretta tv su Rai Uno, nel corso della puntata di “Storie Italiane” andata in onda nella mattinata di oggi, martedì 28 febbraio 2023. Lo smartphone dell’opinionista ha iniziato a squillare mentre nello studio di Eleonora Daniele si stava ricordando la figura di Maurizio Costanzo, popolare giornalista e conduttore televisivo spentosi all’età di 84 anni nella giornata di venerdì 24 febbraio 2023. Scusandosi per essersi dimenticata di disattivare la suoneria, Enrica Bonaccorti, su invito della stessa conduttrice, ha risposto alla chiamata dopo avere letto sul display il nome di chi la stava contattando: Gigi Marzullo.

Enrica Bonaccorti: "mio marito non tornò più"/ "Feci un provino in camicia da notte"

ENRICA BONACCORTI RISPONDE AL TELEFONO IN DIRETTA TV A “STORIE ITALIANE”: DALL’ALTRA PARTE C’È MARZULLO!

Enrica Bonaccorti, dopo avere accettato la telefonata, ha detto: “Guarda che sono in diretta su Rai Uno da Eleonora Daniele!”. Dall’altro lato della cornetta – per ricorrere a un’espressione vintage – Bonaccorti ha ammesso di non avere compreso cosa le sia stato risposto e, infatti, ha riagganciato, per poi sottolineare che la voce non era quella di Marzullo, ma quella di Patrizia Caldonazzo. In studio non sono mancati i sorrisi e le espressioni divertite per questa chiamata in diretta tv, con qualcuno che ha sussurrato: “Ma Marzullo a quest’ora è già sveglio?”.

LEGGI ANCHE:

Enrica Bonaccorti: "Così bloccai la truffa del cruciverbone"/ "Boncompagni disse..."Enrica Bonaccorti e Vladimir Luxuria/ "Molestate da piccole, mai detto in famiglia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA