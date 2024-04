Enrica Bonaccorti: “Seno? Ridotto ma sono stata una cretina”/ “Imbarazzo tremendo sul set di Playboy, urlai”

Enrica Bonaccorti choc: “Seno esuberante, ridotto perché infastidita dalle battute dei ragazzini”

Enrica Boccarti si è raccontata in un lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera dove ha ripercorso la sua vita privata e professionale tra aneddoti e retroscena. In pochi sanno, infatti, che una delle signore della tv che non solo ha condotto con successo numerosi programmi ma ha anche scritto un paio delle canzoni più intramontabili e belle di Domenico Modugno, da ragazzina ha avuto non poco complessi per via del suo seno. “Le continue battute dei ragazzi mi davano fastidio. Mi sentivo cercata solo per quello, io che per distrarli citavo Ungaretti…Per nascondermi curvavo le spalle, i compagni mi infilavano le penne in mezzo alla scollatura.” ha confessato la Bonaccorti aggiungendo che sognava di essere molto più longilinea come Catherine Spaak e per questo ha deciso di sottoporsi ad un intervento per ridurlo.

“Immagini di farsi tutti quegli anni, quando andavano di moda i seni appena accennati, con il mio. Quelle come me non venivano prese sul serio, non sembravano intelligenti.” ha premesso Enrica Bonaccorti e da qui la decisione di farsi operare: “Mi sono informata, due giorni dopo ero ricoverata in una clinichetta di Primavalle. L’intervento doveva durare 2 ore, dopo 5 non era finito. Mi sono svegliata con un braccio come morto e la lingua che usciva solo a sinistra”. Tuttavia si è immediatamente pentita della scelta fatta: “Sono stata una cretina, era il 1981, le donne cominciavano a rifarselo finto.”

Conduttrice, scrittrice, paroliera, Enrica Bonaccorti nella sua carriera non si è fatta mancare neanche un servizio su PlayBoy in un’epoca in cui era comune farlo tra le sue colleghe. Tuttavia l’esperienza per la conduttrice di Non è la Rai fu tutt’altro che piacevole: “Sul set mi vergognavo: quando il fotografo mi toccò una gamba cacciai un urlo”. Orietta Berti, Iva Zanicchi, Sabina Ciuffini e tante altre artiste nel corso degli anni hanno posato per quella rivista.

Durante l’intervista al Corriere della Sera Enrica Bonaccorti ha confessato, invece, per quale motivo ha scelto di posare lei: “Ho perso mio padre a 19 anni, mamma era insegnante, non potevo appoggiarmi a lei, dovevo guadagnare [] Mi pagarono 2 milioni di lire.” Spazio ha avuto durante l’intervista anche il capitolo relazioni. Ha un avuto un brevissimo flirt con Michele Placido mentre Renato Zero le ha chiesto di sposarla.











