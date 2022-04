Enrica Bonaccorti vs Lulù/ “Viziata egoista, non è quella giusta per Manuel Bortuzzo”

La notizia della storia d’amore finita fra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie è stata affrontata nella giornata di ieri durante la puntata di Pomeriggio 5, consueto show condotto da Barbara D’Urso e in onda in diretta su Canale 5. Numerosi gli opinionisti che hanno detto la loro sulla vicenda, fra cui anche Enrica Bonaccorti, che si è schierata dalla parte del giovane nuotatore rimasto paralizzato dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di pistola. “Grazie a Dio che la famiglia è intervenuta, devo essere sincera – le parole di Enrica Bonaccorti riferendosi alla famiglia di Bortuzzo – secondo me Lulù poteva essere innamorata di Manuel ma non è assolutamente adatta a lui, voleva volare per conto suo è viziata ed egoista e non è quello che serve a Manuel”.

Lulù Selassiè: "Franco Bortuzzo? Mai mostrato rispetto e sincerità"/ "Con Manuel..."

La Principessa, in un video pubblicato nelle scorse ore per fare chiarezza proprio sulla fine della relazione con Manuel ha spiegato che la famiglia di lui avrebbe in qualche modo interferito nella loro relazione, e ciò sarebbe stato uno dei motivi che avrebbero poi portato alla definitiva rottura a poche settimane dalla chiusura del Grande Fratello Vip 2021, dove invece era scoppiato l’amore.

Dayane Mello: "Lulù e Manuel? Lei capirà che sta bene da sola"/ "Mi dispiace, ma..."

ENRICA BONACCORTI E DAVIDE POLETTI SULLA FINE DELLA RELAZIONE FRA MANUEL BORTUZZO E LULU’ SELASSIE’

D’accordo con la storica conduttrice di Non è la Ria anche il giornalista di Quinta Colonna, Roberto Poletti, che ha usato parole ancora più forti: “Questo amore è durato i tempi di prendersi le copertine, povero Manuel. Non accreditiamo solo la versione di lei“.

Si tratta comunque di opinioni personali, e in questo momento è complicato additare l’uno o l’altra per la rottura; come spesso e volentieri accade, quando un amore finisce le colpe sono quasi sempre al 50% di uno e dell’altro/a, ed è molto probabile che lo stesso sia accaduto anche per Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. La sensazione comunque è che la vicenda sia tutt’altro che conclusa e nelle prossime ore sono attesi ulteriori aggiornamenti.

Lulù sotto choc per Manuel/ "Mi ha lasciata con una nota Ansa", "Mi ha ferita"

© RIPRODUZIONE RISERVATA