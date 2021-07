Enrica Cenzatti, Matteo e Amos, ex moglie e figli Andrea Bocelli/ L’amore e…

Enrica Cenzatti è la prima moglie di Andrea Bocelli e la madre dei due figli Matteo e Amos. Un grande amore nato tra il tenore di fama internazionale e la donna che sono convolati a nozze nel lontano 1992. La fama di Bocelli non era ancora internazionale, ma nulla ha impedito alla coppia di innamorarsi e realizzare il sogno del matrimonio. Un amore importante suggellato anche dalla nascita di due figli: Amos e Matteo. Purtroppo le cose tra i due sono peggiorate al punto che la coppia ha deciso di dirsi addio. Non è dato sapere cosa sia successo davvero tra i due che non hai mai preferito rilasciare alcuna intervista o dichiarazioni sui motivi che li hanno spinti a prendere strade differenti. In realtà voci di corridoio parlano che Enrica avrebbe scoperto alcuni tradimenti dell’ex marito; un comportamento inaccettabile per la mamma dei suoi figli che ad un certo punto del rapporto ha deciso di terminare la storia. Eppure Enrica aveva soli 17 anni quando ha incontrato per la prima volta Bocelli innamorandosene perdutamente.

Enrica Cenzatti e Andrea Bocelli: il matrimonio nel 1992

L’incontro tra Enrica Cenzatti e Andrea Bocelli è avvenuto per caso in un bar dove il tenore suonata il pianoforte. Un colpo di fulmine per entrambi poi concretizzatosi con il matrimonio nel 1992. Tre anni dopo dal loro amore è nato il primogenito Amos, mentre nel 1995 è nato Matteo che, proprio come il padre, ha deciso di intraprendere una carriera nel mondo della musica. Nel 2002 la coppia ha deciso di separarsi prendendo strade diverse, anche se oggi Enrica ed Andrea hanno un buon rapporto anche per i beni dei due figli. Una scelta condivisibile quella fatta da Andrea Bocelli e la prima moglie che, piuttosto che litigare e far vivere ai propri figli la separazione, hanno cercato sempre di avere un buon rapporto. Sul conto di Enrica si conosce davvero poco: oltre a dirvi che è l’ex moglie di Andrea Bocelli, Enrica vive a Forte dei Marmi e possiamo rivelare che è una donna molto discreta e riservata.

