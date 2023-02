Enrica, chi è la figlia di Francesca Reggiani/ Lei: “importante darle una libertà interiore”

Francesca Reggiani e il rapporto con la figlia Enrica

Enrica è la figlia di Francesca Reggiani. Mamma e figlia hanno un bellissimo rapporto come ha raccontato l’attrice e comica nel salotto televisivo di “Oggi è un altro giorno” da Serena Bortone. “Non fa l’attrice. Lei fa tutt’altro mestiere” – ha raccontato la Reggiani precisando – “per me è stato molto importante darle una libertà interiore. Lei ha studiato molto bene, non come noi che non ci siamo riusciti anche per i tempi che correvano…”.

Una mamma orgogliosissima della propria figlia che si è anche laureata. Il conseguimento di una Laurea è un avvenimento importantissimo che la Reggiani ha voluto celebrare anche sui social con tanto di post dedicato alla figlia: “da oggi abbiamo una dottoressa in casa… e mi sento un po’ laureata anche io”.

Francesca Reggiani sulla figlia Enrica

L’arrivo di Enrica nella vita di Francesca Reggiani è stato molto voluto. Dopo tre interruzioni di gravidanza, la Reggiani è finalmente diventata mamma. “Io penso che per gli esseri umani, specialmente i bambini, l’autonomia è la cosa più importante che un genitore deve dare. A lei ho voluto dare questo” – ha raccontato l’attrice che in rarissime occasioni parla della amatissima figlia.

Proprio parlando della figlia Enrica ha raccontato: “com’è mia figlia? Bella. Io mi comprai un bellissimo marsupio svedese e avevo sempre questa bambina in collo, carina da morire. L’ho desiderata tanto, ho avuto tre interruzioni di gravidanza complicate prima: quando è nata è stato per me un regalo. È stata una bella persona fin da piccola, è molto autonoma. La maternità non è un obbligo ma è l’unica cosa che auguro veramente a tutti”.

