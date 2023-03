Enrica, chi è la figlia di Francesca Reggiani/ Lei: “l’ho desiderata tanto”

Francesca Reggiani sulla figlia Enrica: “Non fa l’attrice. Lei fa tutt’altro mestiere”

Enrica è la figlia di Francesca Reggiani. La figlia di Francesca Reggiani non lavora nel mondo dello spettacolo, ma ha scelto di studiare laureandosi presso l'Università Louiss Carlo Guidi.

“Non fa l’attrice. Lei fa tutt’altro mestiere” – ha detto la Reggiani ospite di Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno – “per me è stato molto importante darle una libertà interiore. Lei ha studiato molto bene, non come noi che non ci siamo riusciti anche per i tempi che correvano…”.

Francesca Reggiani e la figlia Enrica: “è bella”

Un bellissimo rapporto tra mamma e figlia. Francesca Reggiani, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha parlato della figlia dicendo: “com’è mia figlia? Bella. Io mi comprai un bellissimo marsupio svedese e avevo sempre questa bambina in collo, carina da morire. L’ho desiderata tanto, ho avuto tre interruzioni di gravidanza complicate prima: quando è nata è stato per me un regalo. È stata una bella persona fin da piccola, è molto autonoma. La maternità non è un obbligo ma è l’unica cosa che auguro veramente a tutti”.

Non solo, l’attrice ha celebrato con grandissimo orgoglio la laurea della figlia che ha conseguito il titolo nel 2020 presso l’Università Louiss Carlo Guidi. “Da oggi abbiamo una dottoressa in casa… e mi sento un po’ laureata anche io” – ha detto l’attrice che ha parlato anche del rapporto che aveva con la madre – “mia madre aveva delle attitudini più intellettualoidi… Aveva un approccio più intellettuale. E infatti ero sempre l’ultima della classe, così, per darle soddisfazione. Era una donna che, almeno con me, non è mai riuscita a dimostrare un certo calore”.

