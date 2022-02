Enrica e Alessia, moglie e figlia Beppe Vessicchio/ 40 anni d’amore e matrimonio

Enrica e Alessia sono la moglie e la figlia di Beppe Vessicchio, il direttore d’orchestra e prof di canto tra i più amati dal pubblico italiano. Diventato popolare grazie al talent show televisivo Amici di Maria De Filippi, Beppe Vessicchio nel corso degli anni è diventato uno dei volti più amati della musica italiana. Non è Sanremo senza la presenza di Vessicchio come direttore d’orchestra sul palcoscenico Teatro Ariston di Sanremo al punto da diventare anche argomento di tendenza sui social. La musica è sempre stata la sua più grande passione; tutto inizia quando è un ragazzino. La passione per la musica è talmente forte da spingerlo a lasciare gli studi di Architettura per dedicarsi anima e corpo al mondo delle sette note. Il tempo gli ha poi dato ragione, visto che Beppe Vessicchio ha avuto un grandissimo successo come artista e direttore d’orchestra.

Non solo, Vessicchio è anche un uomo realizzato nella vita privata, visto che ad più di 40 anni è felicemente sposato con Enrica. Con la moglie ha un rapporto speciale; lei l’ha sempre supportato nel suo percorso artistico condividendo gioie e dolori. Dal loro amore è nata anche una figlia di nome Elisa.

Beppe Vessicchio e la moglie Enrica: dal loro amore la figlia Alessia

Beppe Vessicchio ed Enrica sono marito e moglie da più di 40 anni. Un amore importante quello nato tra i due che si sono incontrati per la prima volta negli anni ’70. Poco dopo la coppia ha deciso di sposarsi. Proprio il direttore d’orchestra ha parlato della moglie durante un’intervista rilasciata a Verissimo da Silvia Toffanin. “L’ho conquistata con la musica – ha detto il direttore d’orchestra a “Verissimo” rivelando – “la nostra canzone ai tempi fu “You got the friend’ di James Taylor, scritta da Carol King”.

La moglie Enrica gioca un ruolo importante anche nella scelta del look del maestro d’orchestra. E’ proprio lei, infatti, a curare la lunghissima barba di Vessicchio. Dal loro amore è nata una sola figlia di nome Alessia. Una famiglia interamente al femminile, anche se Vessicchio ha precisato: “gli unici maschi siamo io e il gatto, che fa il compleanno il mio stesso giorno”.

