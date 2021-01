Enrica, figlia Francesca Reggiani: “Il mio regalo”/ “L’ho desiderata dopo tre aborti”

Enrica, la figlia di Francesca Reggiani, è una giovane ragazza che si è appena laureata per la gioia della mamma che, orgogliosa, ha pubblicato una foto sui social condividendo la sua gioia con i followers. “Da oggi abbiamo una dottoressa in casa… e mi sento un po’ laureata anche io“, ha scritto la Reggiani su Instagram posando accanto alla sua “bambina” fresca di laurea. Mamma innamorata e attenta, Francesca Reggiani ha desiderato e cercato Enrica che è nata dopo tre interruzioni di gravidanza. A confessare tutto è stata la stessa attrice in un’intervista rilasciata nel 2019 a Caterina Balivo, all’interno del programma che conduceva su Raiuno “Vieni da me”. La nascita di Enrica è stato un grande regalo che la vita ha deciso di fare alla Reggiani come ha confessato lei stessa.

ENRICA, FIGLIA FRANCESCA REGGIANI: IL RAPPORTO CON LA MADRE

Unite e complici, Enrica e Francesca Reggiani sono molto riservate e si mostrano insieme raramente. L’occasione della laurea, però, è stata quella giusta per regalare ai fans dell’attrice una foto in cui entrambe sorridono felici. La nascita di Enrica ha cambiato per sempre la vita nell’attrice che, parlando della figlia, a Vieni da me, aveva detto: “Com’è mia figlia? Bella. Io mi comprai un bellissimo marsupio svedese e avevo sempre questa bambina in collo, carina da morire. L’ho desiderata tanto, ho avuto tre interruzioni di gravidanza complicate prima: quando è nata è stato per me un regalo” – raccontava per poi aggiungeva – “È stata una bella persona fin da piccola, è molto autonoma. La maternità non è un obbligo ma è l’unica cosa che auguro veramente a tutti”.



