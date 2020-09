Enrica, moglie Beppe Vessicchio/ “L’ho conquistata con la musica, insieme da 40 anni”

Beppe Vessicchio, uno dei direttori d’orchestra più conosciuti e amati dal pubblico, è un uomo schivo e riservato. Diventato popolarissimo con le sue partecipazioni ai vari programmi televisivi, in primis al Festival di Sanremo e ad Amici di Maria De Filippi, parla raramente della sua vita privata. Al suo fianco, però, da sempre, c’è una donna che non si è mai mostrata in pubblico pur sostenendo il marito in ogni occasione e in tutte le scelte della sua vita. La compagna della vita di Beppe Vessicchio si chiama Enrica. Il loro è un grandissimo amore e dura da più di quarant’anni. Della moglie, Vessicchio ha parlato durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo. Il maestro ha confessato di aver usato la sua conoscenza musicale per conquistarla. “Mia moglie Enrica? L’ho conquistata con la musica, la nostra canzone ai tempi fu You Got the Friend’ di James Taylor, scritta da Carole King”, ha confessato.

ENRICA E BEPPE VESSICCHIO, UN AMORE CHE DURA DA UNA VITA

Una vita insieme e vissuta in simbiosi quella di Enrica e Beppe Vessicchio che, dopo 12 anni di fidanzamento, si sono sposati nel 1989. Il loro amore è stato coronato dalla nascita di una figlia, Alessia, che li ha resi nonni con la nascita della piccola Teresa. Schiva e riservata esattamente come il marito, la signora Enrica si è sempre tenuta in disparte e lontano dalle luci dei riflettori lasciando la scena al marito che, in questi anni, è diventato un volto amatissimo del piccolo schermo. Ospite della puntata del 15 settembre di Oggi è un altro giorno, il direttore d’orchestra, ai microfoni di Serena Bortone, racconterà qualche dettaglio in più della sua vita privata?





