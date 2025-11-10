Enrica muore ne Il commissario Ricciardi 3? Anticipazioni e come finisce: si sposano poi dramma, arrivano gli spoiler scioccanti e dolorosi

Come finisce tra Il commissario Ricciardi ed Enrica si sposano, ma poi…

L’attesa è finita e questa sera, lunedì 10 novembre 2025, Il commissario Ricciardi 3 è tornato in onda dopo due lunghi anni d’assenza. Il fascino pieno di luci e soprattutto ombre della Napoli degli anni ’30 incarnata nella figura enigmatica del commissario Luigi Alfredo che ha il dono di vedere le anime di coloro che sono stati uccisi da morte violenta, per lui in realtà è una vera e propria maledizione ereditata dalla madre. In questo contesto malinconico e fragile Luigi è sentimentalmente diviso tra due donne, da una parte Livia (Serena Iansiti) è una ex soprano, vedova, dal fascino magnetico e ostinatamente innamorata di lui. Ed Enrica (Maria Vera Ratti) una giovane ragazza educata e cordiale, dall’animo buono ma molto determinata.

Alla fine della seconda stagione il commissario Ricciardi ha capito di essere innamorato della delicata Enrica ed ha chiesto al padre la sua mano dichiarandogli il suo amore. E dalle anticipazioni si scopre come finisce tra Il commissario Ricciardi ed Enrica. Innanzitutto va precisato che occorrerà attendere ancora qualche stagione e poi soprattutto che essendo la fiction tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, proprio nei romanzi dello scrittore è possibile capire che cosa succederà ai due protagonisti. In questa stagione finalmente si celebrerà il loro matrimonio! Luigi ed Enrica si sposano ma purtroppo la felicità non durerà molto.

Enrica muore ne Il commissario Ricciardi 3? Anticipazioni e spoiler choc prossime stagioni

Delle anticipazioni Il commissario Ricciardi 3 le ricaviamo dall’undicesimo dei tredici romanzi scritti da De Giovanni, dal titolo Il pianto dell’alba. Premettiamo che di seguito sono spiegati spoiler importanti sulla trama ed invitiamo chi non vuole sapere come finisce tra Il commissario Ricciardi ed Enrica a non proseguire nella lettura. Nei romanzi, infatti, si scopre che Luigi ed Enrica non solo si sono sposati, ma che hanno anche una figlia di nome Marta. Le cose per loro, purtroppo, non finiranno bene, perché Enrica morirà lasciando Ricciardi solo nella sua disperazione e nel suo lutto. Una fase particolarmente delicata che De Giovanni ha descritto molto bene in Caminito. E dunque purtroppo si, Enrica muore ne Il commissario Ricciardi 3, tale evento luttuoso, tuttavia, avverrà nelle prossime stagioni. L’appuntamento con le nuove puntate del commissario Ricciardi, nel frattempo, è per questa sera a partire dalle 21.30 circa su Rai1.

