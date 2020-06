Enrica Musto/ Video, che fine ha fatto la vincitrice di Tu si que vales?

Pubblicità

Enrica Musto ha vinto la sesta edizione di Tu sì que vales: il pubblico potrà rivederla grazie alla replica che verrà trasmessa su Canale 5 nella prima serata di oggi, mercoledì 10 giugno 2020. Che fine ha fatto la giovane soprano avellinese? Da tempo il pubblico si chiede se ritornerà presto sul palcoscenico, televisivo e non. La sua performance con il brano Tu sì na cosa grande di Domenico Modugno ha lasciato senza fiato giudici del talent e pubblico presente in studio. Per poi raddoppiare il consenso grazie a Con te partirò di Andrea Bocelli. Quest’ultima performance le ha dato poi la possibilità di andare in finale con il 98% dei voti e infine ha vinto grazie a C’era una volta il West di Ennio Morricone. Intanto la vediamo su Instagram con il maestro Enzo Campagnoli, sorridente come non mai e forse pronta a mettere in atto tutti i suoi sogni nel cassetto. Nel suo cuore però rimane ancora quanto è riuscita a registrare nel programma Mediaset, tanto da pubblicare il video della sua primissima esibizione, trasmessa la scorsa settimana. Clicca qui per guardare il video di Enrica Musto.

Enrica Musto, un’esperienza che ha richiesto coraggio

Enrica Musto ha trovato un ambiente familiare a Tu sì que vales ed è riuscita a vivere un’esperienza che le ha richiesto un grande coraggio, ma che le ha anche donato moltissimo. “Ho avuto la possibilità di incontrare persone meravigliose”, ha detto in passato a SuperguidaTV, “a dispetto di chi pensa che il mondo dello spettacolo sia simile ad una giungla. Sono stata fortunata perchè anche con i concorrenti abbiamo instaurato un bel rapporto senza avvertire lo spirito della competizione”. La paura per Enrica è stata molta, soprattutto perchè sapeva di ritrovarsi di fronte ad una giuria che a volte sa essere severa e spietata. “Il giudizio che temevo di più per maggiori competenze era quello di Rudy Zerbi”, ha confessato, “Mi ha fatto piacere ricevere bei pareri come quello di Teo Mammucari ed è stato stimolante cimentarmi nel corso della semifinale in una cover di una canzone lirica”. Vincere l’edizione tra l’altro le ha dato la possibilità di credere maggiormente in se stessa. Nonostante le sue grandi capacità nel canto, Enrica non è mai stata del tutto sicura di se stessa. “Sono una persona insicura e ho sempre poca fiducia nelle mie capacità”, ha ammesso, “Questa esperienza mi ha regalato una nuova consapevolezza e spero in futuro di raggiungere altri importanti traguardi”. Lo dimostra persino il fatto che la Musto sia approdata nel talent solo grazie alla decisione del padre, che l’ha iscritta senza dirle nulla. Anche il nonno ha contribuito a convincerla a presentarsi sul palco: era sicuro che in quel contesto avrebbe conosciuto dei bravi maestri e avrebbe potuto migliorare il suo bagaglio professionale.

Video, “Tu si na cosa grande”

Visualizza questo post su Instagram #TuSiQueVales @tusiquevales_it replica stasera su Canale 5 ! #TuSiNaCosaGrande Un post condiviso da enricamusto🌻 (@enrica_musto) in data: 3 Giu 2020 alle ore 5:56 PDT





