ENRICA MUSTO, VINCITORE TU SI QUE VALES/ “Grande talento ma tanta semplicità”

Giovanissima, acqua e sapone, in jeans e camicetta azzurra. Così si è presentata Enrica Musto sul palcoscenico di Tu si que vales, il giovane talento che si sarebbe poi aggiudicata la vittoria di questa edizione. La giovanissima ragazza ha infatti mostrato una potente voce da soprano che ha incantato giudici e pubblico, del tutto in piedi per lei. Teo Mammucari, dopo averla ascoltata, ha subito notato che: “A parte la tua estensione che è pazzesca, io ho apprezzato soprattutto la tua semplicità. Sei un bel personaggio”. Idea ribadita da Maria De Filippi, colpita come gli altri dal mix di talento e al contempo quasi di “ingenuità” della giovane ragazza. (Aggiornamento di Anna Montesano)

ENRICA MUSTO È LA VINCITRICE DI TU SI QUE VALES 2019

Enrica Musto è entrata nella storia di uno dei programmi di punta del network firmato Mediaset. La ricordiamo infatti come vincitrice della sesta edizione di Tu sì que vales, in replica nella prima serata di Canale 5 di oggi, mercoledì 3 giugno 2020. La giovane avellinese è riuscita a stupire il pubblico italiano e a sua volta è rimasta sorpresa all’annuncio della sua vittoria. “C’ho sperato tanto e mi ha fatto davvero piacere essere arrivata al cuore delle persone”, ha detto a Witty Tv, “ma non credevo realmente di vincere”. La cantante lirica di soli 21 anni invece è riuscita a trasformare C’era una volta il West di Ennio Morricone in una nuova esperienza uditiva. Clicca qui per guardare il video di Enrica Musto “Sono partita dalla semifinale, la mia prima esperienza in tv e lì ero proprio terrorizzata”, ha detto ancora, “l’impatto è stato duro, ma comunque motivante, mi ha dato una grande carica. Ho quindi acquistato sicurezza e per la finale mi sono presentata pronta”. Non mancano però anche le amicizie famose, come quella con Katia Ricciarelli. La nota cantante infatti l’ha notata al Concorso Internazionale di Canto lirico di Verona e ha deciso di portarla con sè in tournée. Ed è all’ex moglie di Baudo che si deve l’incontro fra Enrica e Alberto Urso, l’ultimo vincitore di Amici di Maria De Filippi. I due si sono conosciuti nel 2017 ad una masterclass e da allora hanno stretto una bella amicizia.

ENRICA MUSTO, I FAN VOGLIONO UN DUETTO CON ALBERTO URSO

Enrica Musto ha soli 21 anni ma la sua voce dimostra tutta la maturità di una cantante lirica che ha iniziato a studiare a 12 anni. L’avellinese ha tanti sogni nel cassetto: dopo aver vinto Tu sì que vales, non intende di sicuro fermarsi. “Presto novità”, dice anche su Instagram, non rivelando però quali saranno i prossimi progetti. Un fan la vorrebbe vedere al fianco dell’amico e collega Alberto Urso, per un duetto scoppiettante. Nel corso del talent, Enrica si è fatta notare anche nell’ottava puntata, quando ha interpretato “Tu sì ‘na cosa grande” di Domenico Modugno. E come è giusto che sia, la vittoria ha acceso ancora di più i riflettori su tutta la sua vita. Anche dal punto di vista romantico, per via della sua relazione con l’avellinese Raoul Bove, che la supporta nel suo sogno di diventare una cantante lirica affermata. Coetaneo e al suo fianco dal 2013, dietro le quinte durante la sua esperienza in tv. “Lei non ci crede abbastanza, la madre e il fidanzato la incoraggiano ad andare avanti”, ha detto infatti Belen Rodriguez durante la finalissima.



