Enrica Pintore de Il Paradiso delle Signore si è sposata/ La dedica di Giorgio Lupano

Fiori d’arancio per Enrica Pintore, l’attrice de Il Paradiso delle Signore e di Mare Fuori che ha sposato il fidanzato Daniele. Un matrimonio organizzato in poco tempo dalla coppia e che ha celebrato l’amore che lega l’attrice e il compagno, oggi suo marito. “Ammetto un pò di ansietta! Conto alla rovescia iniziato appena 60 gg fa. 2 mesi per organizzare tutto, sembra impossibile ma alla fine si può fare, ve l’assicuro”, scriveva l’attrice il primo settembre svelando di aver trovato l’abito giusto in pochissimo tempo.

Dopo aver organizzato cerimonia e ricevimento in pochissimo tempo. Enrica e Daniele hanno coronato il loro amore con il matrimonio pronunciando il fatidico sì davanti a parenti e amici tra i quali non poteva mancare Giorgio Lupano con cui la sposa ha condiviso il set de Il paradiso delle signore.

Matrimonio Enrica Pintore: Giorgio Lupano testimone e la dedica per gli sposi

Enrica Pintore e Giorgio Lupano, ne Il paradiso delle Signore, interpretavano Clelia Calligaris e Luciano Cattaneo, personaggi che nella soap opera hanno avuto una storia d’amore. Sul set, tra i due attori, è nata una bella amicizia al punto che la Pintore lo ha voluto come testimone di nozze. Al termine del grande giorno, pubblicando una foto con gli sposi, Lupano ha dedicato alla coppia una splendida dedica:

“Ed eccoli qui, gli sposi più belli. Enrica Pintore del mio cuore, dopo averti chiesta in moglie al Paradiso ed in teatro è stato un onore essere il testimone del tuo matrimonio – per davvero – con Daniele. Siete una meraviglia, ed io sono felice per voi oltre ogni dire”, le parole dell’attore a cui la sposa ha risposto con un “ti voglio troppo bene”.

