Enrica Pintore e Giorgio Lupano/ “Cosa faremo dopo l’epidemia? Dalla famiglia”

Giorgio Lupano ed Enrica Pintore, due noti attori della fiction tv di casa Rai, “Il Paradiso delle Signore”, sono stati ospiti poco fa in collegamento presso la trasmissione “La Vita in Diretta”. I due stanno dando vita in questi giorni di quarantena ad una serie di simpatiche gag via social, un modo per intrattenere i propri fan in un periodo drammatico come appunto quello che stiamo vivendo. “Oggi Luciano parte per la Svizzera – ha esordito Giorgio parlando del suo personaggio e anticipando quanto accadrà nella puntata odierna – quindi per una decina di puntate non ci sarò più, saluto Clelia Calligaris (enrica), la mia innamorata nella serie”. Ha poi preso la parola Enrica Pintore, che ha accennato ad un matrimonio che verrà celebrato nella fiction: “Si c’è un matrimonio, quello della contessa Adelaide. Lei cattiva? No, è molto più subdolo lui”.

ENRICA PINTORE E GIORGIO LUPANO: LE LORO GAG SOCIAL SPOPOLANO

Giorgio ha poi ripreso la parola, e a proposito delle gag social di questi giorni ha spiegato: “Per fare la gag della crostata che mi ha mandato a casa ne ho comprata una uguale a quella che ha fatto lei. La creatività? Grazie, ho un sacco di tempo libero quindi mi sto inventando delle cose. Mettendo a posto casa dopo aver tinteggiato ho trovato un libro per imparare l’islandese ed ho imparato a dire ciao”. Lorella Cuccarini, padrona di casa, ha quindi incalzato Enrica su quale sarà la prima meta che visiterà una volta che l’emergenza sarà conclusa: “Meta nei miei sogni? Andare in sud America, Cile, Perù e Argentina, ma ti dico la verità, il primo posto dove vorrei andare sarà casa mia in Sardegna per riabbracciare la mia famiglia, a cominciare da mia mamma che fa l’infermiera e che in questo momento è impegnata in prima fila nell’ospedale”. Simile il pensiero di Giorgio, che ha aggiunto: “La prima cosa che farò è andare dalla mia famiglia a Torino che non vedo da Natale, anche mia sorella è infermiera… poi mi piacerebbe ricominciare a lavorare, il nostro settore sta patendo molto, l’aggregazione non si può fare, quindi non so quando potremo ricominciare a lavorare. Complimenti comunque a voi che continuate a dare informazioni e a fare intrattenimento”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA