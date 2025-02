Si chiama Enrica Puny Rignon la madre di Cristiano De André, che ha messo al mondo quel figlio nato nel 1662 insieme ad uno dei più grandi cantautori della storia della musica italiana, l’immenso Fabrizio De André. Balza all’occhio immediatamente la differenza di età tra i due: Enrica, infatti, aveva sette anni in più del marito, di certo non una cosa usuale all’epoca. La donna apparteneva a una famiglia borghese di Genova, dunque era una signora colta e di grande classe. Il primo incontro tra i due è avvenuto nel 1961 e la passione è scoppiata immediatamente, tanto che pochi mesi dopo è rimasta incinta ed è arrivato così anche il matrimonio, necessario all’epoca dopo una gravidanza.

Nel 1962 è nato Cristiano De André. Per alcuni anni i suoi genitori sono rimasti insieme ma poi Fabrizio è andato via, cercando altri lidi. Enrica Puny Rignon ha sofferto a lungo durante la sua relazione con il grande Fabrizio: tanti i tradimenti, che lei ha scoperto o sospettato e per i quali ha passato notti intere a piangere, e poi l’abbandono doloroso per amore di Dori Ghezzi, con la quale Fabrizio De André ha creato un’altra famiglia e ha avuto una bambina, Luisa Vittoria, chiamata Luvi.

“Un pomeriggio squillò il telefono, lei rispose: “C’è Dori incinta di una bambina”, disse lui. Mamma scoppiò in lacrime e mi passò la cornetta, non sapevo cosa fare” ha raccontato Cristiano De André, che dunque da adolescente si è trovato a dover affrontare l’abbandono del padre alla madre, Enrica Puny Rignon, e la nascita di una sorellina che il papà aveva avuto con un’altra donna. Non è stato semplice, infatti, per Cristiano perdonare il papà e comprendere le sue decisioni ma lo ha fatto, ritrovando un rapporto con l’uomo che lo aveva messo al mondo.