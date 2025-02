Enrica Rignon è la madre di Cristiano De Andrè, ex moglie del cantautore Fabrizio, scomparsa nel 2004, poco dopo la morte del celebre cantautore a causa di un problema al cuore. La donna, nata in una famiglia borghese di Genova, conobbe Fabrizio De Andrè nel 1962, la coppia poco dopo si sposò e nacque il loro primogenito. Nonostante inizialmente fu un grande amore, la relazione nel tempo si deteriorò fino a terminare definitivamente con la separazione nel 1975.

Un evento che fu molto sofferto, e che come confermò il figlio Cristiano, la portò sviluppare una grave forma di depressione che la spinse quasi al suicidio perchè fu difficile per lei affrontare il fallimento del matrimonio e soprattutto accettare la nuova relazione dell’ex compagno con Dori Ghezzi, che era già incinta della figlia Luvi. Tuttavia, Enrica e Fabrizio tornarono ad essere in buoni rapporti in seguito, tanto che lei stessa dichiarò in una intervista: “Un anno e mezzo fa, ho subito un’operazione al cuore: Fabrizio, Dori e mio figlio Cristiano mi sono stati molto vicini. E Fabrizio mi diceva: “Non ti preoccupare che andrà tutto bene“.

Cristiano De Andrè ha parlato della mamma Enrica Rignon in varie occasioni, a Sanremo nel 2014, aveva condiviso con il pubblico un commovente ricordo raccontando di quando a 10 anni vide una notte suo padre che stava dedicando alla moglie la canzone “Verranno a chiederti del nostro amore”. Il figlio di Fabrizio però aveva anche sottolineato come la sofferenza per la fine della relazione tra i genitori lo aveva segnato profondamente, soprattutto per aver vissuto in prima persona il dolore di vedere la madre piangere.

Per questo motivo aveva anche detto di aver pensato di chiudere con la carriera da musicista affermando: “In quel periodo non riuscivo più ad ascoltare le canzoni di mio padre, mi faceva troppo male“. Poi però dalla rottura nacque un rapporto di profonda stima ed amicizia, confermato anche dalla nuova compagna, che poi accompagnò Faber fino all’ultimo giorno di vita, Dori Ghezzi, che disse a proposito di Enrica chiamandola con il suo soprannome “Puni“: “Puni ha sofferto molto, ma avevamo costruito un bellissimo rapporto, siamo diventate amiche“.