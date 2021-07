Enrica Rignon, ex moglie Fabrizio De Andrè/ “Era contradditorio, mai incoerente”

Enrica Rignon, ex moglie di Fabrizio De Andrè, ha offerto un suo profondo ritratto di Faber. Proprio lei che lo ha vissuto da vicino, in una intervista di qualche anno fa rilasciata al Corriere della Sera, ha evidenziato tutti i pregi e i difetti di un personaggio destinato ad essere immortale. Le loro strade si sono incrociate per la prima volta negli anni sessanta; il colpo di fulmine tra la donna genovese e il cantautore si trasforma ben presto in qualcosa di molto serio, ciò spinge entrambi a compiere il grande passo del matrimonio. Fabrizio De Andrè aveva un rapporto tutto suo con la fede, per questo motivo, secondo l’ex moglie Enrica Rignon, aveva deciso di sposarsi in chiesa. “Inoltre – ha aggiunto l’ex compagna, in riferimento al rapporto con la fede – i suoi genitori e suo fratello e tutti i cari hanno avuto funerali religiosi. Perché mai lui non avrebbe dovuto volerlo? Fabrizio era contraddittorio, non incoerente”.

Enrica Rignon, ex moglie Fabrizio de Andrè: “mi ha parlato e mi ha detto di non preoccuparmi”

Enrica Rignon ha rappresentato un capitolo molto importante nella vita di Fabrizio de Andrè e nel corso degli anni ha instaurato un rapporto importante anche con Dori Ghezzi. In via confidenziale la Rignon ha raccontato di aver rivisto il suo Fabrizio dopo essersi sottoposta ad un’importante operazione al cuore: “mi diceva di non preoccuparmi perché sarebbe andato tutto bene. Se Fabrizio è apparso un miscredente è solo perché amava rompere le regole e gli schemi, perché era sempre critico con il potere costituito. Ma io posso assicurare che pregava”, ha ribadito la Rignon. Enrica, oltre ad essere stata la moglie di De André, è madre anche del loro unico figlio Cristiano, nato nel 1962. La rottura con Fabrizio avverrà tredici anni più tardi.

