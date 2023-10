Enrico Bartolini nuovo fidanzato di Roberta Morise?/ Pizzicati a Roma: “Si baciano per strada e l’anello…”

Morise e Enrico Bartolini stanno insieme: paparazzati a Roma

Roberta Morise, dopo la fine della storia d’amore con Carlo Conti, sembra aver ritrovato la felicità con Enrico Bartolini. Chef stellato di fama mondiale, ha rubato il cuore della showgirl con la quale è stato pizzicato a Roma dai paparazzi di Chi.

“Eccoli a Roma mentre si baciano per strada. Il loro sembra un sentimento molto fresco, ma al dito di lei è già apparso un anello” si legge sul settimanale. Ma cosa si sa del noto chef? Vive a Bergamo e ha tre figli, di cui due maschi e una femmina. Da quattro anni si è separato dalla compagna e madre dei suoi figli. “Roberta Morise ed Enrico Bartolini ancora insieme dopo aver pranzato nel ristorante Pierluigi, dove lo chef prima di andare via, ha voluto salutare i colleghi in cucina. Sotto, la coppia chiacchiera accarezzandosi le mani e all’anulare di lei si nota un anello molto importante: che il fidanzamento si già ufficiale?” scrive Chi.

Ospite da Weekly, la showgirl ha parlato della sua passione per la musica che le ha trasmesso il padre: “Io canto fin da quando ero piccola. Anche mia sorella, lei era quella con la faccia tosta. La passione ce l’ha trasmessa papà. Io però ero molto timida, mi nascondevo sotto il tavolo per cantare. Papà è riuscito a corrompermi pian piano. All’inizio mi rifiutavo, poi mi ha convinta“.

Roberta Morise poi svela: “Quando conobbi Lucio Dalla avevo la gioia negli occhi. Pensai che avrei potuto smettere di lavorare per quanto ero felice. Avevo realizzato il mio desiderio più grande. Era il mio maestro. Era il 2011 e poco prima dell’esibizione facemmo le prove. Ero emozionantissima. Gli dissi: ‘Lucio, che piacere conoscerti’. Lui mi guardò e, anche se sicuramente non mi aveva mai vista in vita sua, rispose: ‘Roberta, il piacere è tutto mio’. Poi cominciò a cantare Caruso tenendomi per mano. A metà canzone si fermò e mi disse: ‘Sai, io questo brano l’ho cantato con tutti, ma mi stai regalando un’emozione unica”

