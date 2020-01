Enrico Bernardo/ Vola in finale con “When a men loves a woman” (All Together Now)

Momento di particolare commozione durante la seconda stagione di All Together now. Nella terza puntata andata in onda giovedì 19 dicembre 2019, Enrico Bernardo è riuscito ad andare direttamente finale grazie a tutti i 100 giudici che si sono alzati in piedi per applaudire il suo talento. Tra i giurati, anche un commosso Cizco. Il motivo? Sembra che il giudice e il concorrente siano uniti da una storia personale molto simile. Sulle note di “When a men loves a woman”, l’uomo ha emozionato tutti, raggiungendo la puntata conclusiva di questa sera, nella speranza di potere essere anche il vincitore assoluto. “Canto fin da bambino. Mia madre è stata una cantante… il ricordo di mia madre Raffaella che stava dietro il pianoforte ci ha lasciato la passione per la musica. Ho fatto il conservatorio e mi sono diplomato in canto facendo questo percorso”, ha svelato Enrico parlando con Simona Bencini.

Enrico Bernardo vincerà All Together Now?

Per quanto riguarda Cizco, lui ha studiato architettura facendo per un periodo l’architetto per accontentare i genitori. Percorso similare quello di Enrico Bernardo. “Mio padre era un medico, uno psichiatra e voleva che noi figli facessimo il suo lavoro… per tre anni ho provato ma sono molto emotivo. Alla vista del sangue sono scappato a casa. E mio padre poi… non ti dico cosa è successo dopo”, ha affermato prima di esibirsi. Con 100 punti è finito direttamente in finale: “Hai fatto il miracolo, hai svegliato tutta la giuria e sei in finale”, ha confidato una gioiosa Michelle Hunziker. “Hai la faccia da rocker… poi hai tirato fuori la timbrica, facendo il passaggio di tonalità… Ti amo!”, ha affermato Timothy Cavicchini complimentandosi con lui dopo l’esibizione. Anche Cizco ha aggiunto il suo punto di vista tra le lacrime: “Mi sento molto vicino a te… la sua storia mi ha toccato. I genitori italiani lo fanno per amore, il fatto di dare un lavoro ai figli… in Italia si crede poco alle carriere alternative ma un artista che è una persona sensibile, soffre molto”. Stasera conquisterà anche la vittoria della seconda edizione? Vedremo!

