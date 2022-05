Enrico Bertolino, chi è e vita privata/ Il successo grazie a “Zelig”, l’amore per Edna

Un attore con la battuta sempre pronta, in grado di strappare sempre un sorriso a chi lo ascolta. Questa caratteristica sembra corrispondere appieno a Enrico Bertolino, uno che vanta una laurea in Economia e Commercio e che aveva iniziato a lavorare come manager, ma che ha poi deciso di cambiare strada e di puntare tutto sullo spettacolo. La scelta non si è rivelata certamente sbagliata, come dimostra l’affetto che il pubblico ha nei suoi confronti.

Cosa è successo tra Estefania Bernal e Roger Balduino?/ Sui social il dubbio che…

La svolta è arrivata a fine anni ’90 grazie a due programmi storici delle reti Mediaset, “Zelig – Facciamo Cabaret” e “Ciro – Il figlio di Target”. A questi hanno poi fatto seguito altre trasmissioni targate Rai, “Convenscion“, “Superconvenscion“, “Convenscion a colori” e “Ciao 2000”, oltre ad altre in onda ancora su Mediaset, Le Iene Show” e di “Ciro presenta Visitors “. La sua versatilità gli ha permesso poi di esprimersi al meglio anche al cinema in commedie quali “Incontri proibiti”, “E allora mambo” e “Un’estate ai Caraibi”.



Mila Suarez e Gianmarco Onestini stanno insieme?/ Lei toglie ogni dubbio...

Enrico Bertolino: l’amore per l’Inter e per la sua Edna

Il comico non ha mai nascosto la sua fede per l’Inter, ma anche in questo caso cerca di affrontare il tutto con la sua ironia, che resta uno dei suoi punti di forza. Le sue battute avrebbero portato però a uno scontro nemmeno troppo velato con Silvio Berlusconi, come ha rivelato lui stesso (“Per un po’ mi hanno segato dalla Tv”, aveva detto”), mentre tra i suoi migliori amici c’è uno degli esponenti più importanti del Pd, Enrico Letta.

Tra i motivi che possono rendere orgoglioso Bertolino c’è anche la bella famiglia che è riuscito a creare: da anni è infatti sposato con Edna Galvao, con cui ha creato una Onlus che si occupa di raccogliere fondi a favore dei bambini e delle famiglie di una comunità di pescatori in Brasile. I due hanno una bambina, Sofia, nata nel 2010: lui non ha però potuto assistere al parto perché impegnato con le riprese di un film.

Germinal/ Anticipazioni puntata 13 maggio: Hennebeau richiama i minatori e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA