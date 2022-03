Enrico Brignano: “A luglio sposo Flora Canto”/ “Guerra? L’uomo è un imbecille!”

Enrico Brignano è intervenuto in qualità di ospite nel corso della trasmissione di Rai Uno “Da noi… a ruota libera”, condotta da Francesca Fialdini e andata in onda nel pomeriggio di oggi, domenica 13 marzo 2022. In primis, l’attore e comico ha parlato della guerra in corso d’essere in Ucraina, avviata dalla Russia il 24 febbraio scorso: “Noi umani abbiamo la memoria di un pesce rosso, la storia si ripete sempre e la cosa peggiore è che dopo la Seconda Guerra Mondiale abbiamo fatto peggio di allora. Ci siamo armati con armi nucleari. Siamo imbecilli, potrebbero portarci letteralmente alla distruzione”.

Intanto, è tutto pronto per il suo ritorno a teatro: “Domani finalmente mi rivedo nel mio ruolo classico, si riapre il sipario e si tenta di portare il sorriso a tutti quelli che di questi tempi hanno deciso di investire dei soldi per stare insieme a me”.

ENRICO BRIGNANO: “IL MIO DEBUTTO IN PIAZZA A DRAGONA”

Il 1° maggio 1985, quando Brignano aveva 17 anni, debuttò in pubblico: “Era un’esibizione gratuita. Mi ero formato a Radio Antenna Libera, avevo avuto una piccola infarinatura e per quella trasmissione radiofonica notturna avevo messo insieme dei personaggi, facevo le imitazioni. Pertanto, quel giorno ebbi il coraggio di salire sul palcoscenico a Dragona dopo il dibattito politico. Non c’era nessuno, iniziai a imitare Sandro Pertini. Poco alla volta, le persone cominciavano a uscire di casa e la platea si riempì. Ci saranno state mille persone. La stoccata finale fu Aldo Fabrizi. Dietro le quinte un signore mi fece vedere il tesserino Rai e mi chiese cosa volessi fare nella vita: si prese il numero di casa mia e del negozio di mia madre e da quel momento in poi ho creduto in questo mestiere”.

Cosa succederà nel luglio 2022? Enrico Brignano non ha dubbi: “Mi sposo con Flora Canto… Ci stiamo lavorando da una decina d’anni, abbiamo due figli… Ormai rimane solo quello, il matrimonio! Ho fatto la piazzata di darle un brillante all’Arena di Verona davanti a diecimila persone. I testimoni oculari c’erano, quindi non posso tirarmi indietro”.

