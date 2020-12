Enrico Brignano “Asia Argento? Borderline”/ “Voleva picchiarmi quando Brizzi…”

E’ un Enrico Brignano a ruota libera quello che parla e si racconta un po’ ai microfoni de Il Messaggero parlando di quello che è successo nella sua vita in quest’ultimo anno complicato ma anche del suo ritorno in tv per due speciali natalizi di Un’ora sola ti vorrei che torna in onda “a grande richiesta”. Ma Enrico Brignano non si ferma qui e nella lunga intervista ha modo di passare in rassegna anche la visione che la gente ha di lui, che spesso viene definito un populista, ma anche quella che lui ha di due personaggi molto noti come Asia Argento e Massimo Giletti. Nel primo caso, parla dell’attrice e regista come di un personaggio bordeline che addirittura ha minacciato di picchiarlo all’epoca del MeToo. In particolare Brigano spiega: “Lei non aveva capito la mia posizione e io forse non avevo capito bene la sua storia. È una donna impulsiva, un po’ borderline. Io sono uno che sta sempre al centro, anche a tavola. Mai stato estremista. Solo su alcune cose non transigo”.

Dall’altro lato, invece, Enrico Brignano continua a raccontarsi confermando che non tornerebbe al Festival di Sanremo, “non con questa gestione”, e che la persona che stima in questo momento è Massimo Giletti capace di dire tutto quello che pensa dopo quello che è successo in Rai. In particolare, di lui dice: “Da quando la Rai lo ha messo al bando, dice quello che pensa. Non è più uno da ora di pranzo”. E la politica? A quanto pare nessuno gli ha mai chiesto di candidarsi ma alla risposta non ha chiuso l’argomento con un sonoro no, che ci sia la speranza di vederlo in lotta per un partito o l’altro in futuro?



