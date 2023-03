Enrico Brignano, chi è il marito di Flora Canto/ Il matrimonio e due splendidi figli

Enrico Brignano, marito di Flora Canto: il matrimonio e i due figli

Flora Canto, ospite oggi pomeriggio di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è un’attrice e conduttrice di grande successo. Ed è nota, soprattutto, per la romantica storia d’amore con il comico Enrico Brignano, con il quale è convolata a nozze nell’estate dello scorso anno. La loro relazione è iniziata nel 2014 e, da quel momento, la coppia non si è mai più lasciata. Anzi, ha rinnovato il proprio amore anno dopo anno sino al matrimonio, celebrato a luglio 2022 in una suggestiva location in quel di Ladispoli, con numerosissimi invitati, maxischermi e tanta gioia nell’aria.

Il matrimonio è arrivato come coronamento di una love story che, negli anni, li ha portati anche a diventare mamma e papà. Nel 2017 e nel 2021, infatti, sono diventati genitori rispettivamente di Martina e Niccolò.

Enrico Brignano, Flora Canto e i figli: “Un nuovo corso della vita“

Enrico Brignano aveva raccontato tutta la gioia del matrimonio e del loro primo Natale da sposati a Da noi… a ruota libera, da Francesca Fialdini: “Questo è il primo Natale da sposati. Abbiamo casa nuova, quindi forse l’effetto magico è questo”. E aveva aggiunto, parlando della sua meravigliosa famiglia costruita al fianco della sua Flora Canto e dei due figli: “Siamo in quattro in questa bella casa nuova, è un nuovo corso della vita“.

L’attore aveva ricordato tutte le emozioni del matrimonio, e della bellezza di essere padre, in un’intervista rilasciata a Quotidiano.net: “In realtà io e Flora eravamo già sposati, all’atto pratico è cambiato poco, più che altro abbiamo pensato al futuro dei nostri figli. Lei era al primo matrimonio, c’è un video in cui non trattiene l’emozione quando mi vede con Niccolò in braccio e Martina al mio fianco”. E aveva aggiunto: “Se volessi augurare qualcosa a mio figlio sarebbe trasmettergli l’amore e la sapienza di mio padre, che anche senza parlare sapeva comunicare il bene e il male. La sua presenza era forte quanto lo è la sua assenza, anche se oggi è ancora presente nelle mie scelte“.

