Enrico Brignano e Flora Canto, coppia amatissima: la storia d’amore che ha cambiato la vita del comico dopo il divorzio.

Enrico Brignano è conosciuto da tutti come uno degli attori comici più bravi e amati del mondo dello spettacolo. Ma vi siete mai chiesti chi è la moglie e chi sono i suoi figli? Come la sua carriera, anche la sua vita privata è molto interessante e fatta di momenti di svolta che gli hanno permesso di crescere e maturare sempre più. Infatti, è spesso finito sotto i riflettori per le sue storie d’amore, anche se ha sempre cercato di tenere un grande riserbo rispetto alla sua famiglia.

Enrico Brignano: “La morte di mamma? Disperazione immensa”/ “Andato avanti anche per i miei figli”

Inizialmente Enrico Brignano è stato sposato con Bianca Pazzaglia, ballerina con cui la relazione è finita nel 2013. Dopo quasi dieci anni, il comico si innamora perdutamente di Flora Canto, conduttrice e attrice che sposa poi nel 2022. Un amore fortissimo e travolgente che gli cambia completamente la vita: i due sono considerati come una delle coppie più amate in assoluto del panorama italiano. Dunque, ricapitolando, Enrico Brignano ha avuto due matrimoni, e la sua seconda vita è arrivata grazie a Flora Canto, attuale moglie.

Katia Ricciarelli perché è finita con Pippo Baudo?/ "Avevamo smesso di parlare, eravamo lontani"

Enrico Brignano sui figli Martina e Niccolò: “La casa si riempie di una luce speciale”

Come dicevamo, Enrico Brignano e la moglie sono una coppia solida e felice, e durante il loro anniversario di matrimonio non si sono trattenuti dall’esprimere a vicenda dolcissime parole: “Siete il regalo più bello che la vita mi potesse fare”, ha scritto lui sui social riferendosi ai figli e a Flora. “Andare all’altare con i nostri due figli lì, con la prova del nostro amore, è qualcosa che non può essere raccontato“, ha detto lei. Dopo oltre 11 anni di relazione sono nati Martina nel 2017 e Niccolò nel 2021. Spesso, sui loro profili Instagram compaiono le foto dei loro figli con dolcissime dediche a coronare il tutto. Brignano ha spiegato di essere un genitore molto premuroso: “Ogni mattina, quando i miei figli, Martina e Niccolò, si svegliano e mi regalano un sorriso, la casa si riempie di una luce speciale” aveva svelato, confessando che la sua famiglia è il suo tutto.