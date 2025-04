Enrico Brignano è pronto a raccontarsi a 360° con lo spettacolo “Ma… diamoci del tu!” trasmesso nella prima serata di Rai2. Uno show in cui il comico romano ha messo tutto se stesso: un viaggio nel tempo fatto di delusioni, ma anche di successi nella vita privata e professionale. L’invito di Enrico Brignano, infatti, è semplice: il comico vuole condividere con il pubblico, in questo caso con i telespettatori, le sue esperienze di vita mettendosi a nuovo. Lo spettacolo, scritto con Emanuela D’Angelo e con la collaborazione ai testi di Alessio Parenti, è una produzione ITV Movie Banijay Company e approda in prime time su Rai2 per una serata all’insegna della spensieratezza e del divertimento.

Lo showman, in occasione del lancio di LOL – Chi ride è fuori, ha parlato di come è cambiata sia la comicità nel corso degli ultimi anni. In particolare il comico romano ha detto: “ci sono 5 o sei 6 che fanno ridere da sempre: i difetti fisici, il sesso, il mangiare, le debolezze umane”.

Enrico Brignano: da Roma al rapporto con Gigi Proietti

Lo showman Enrico Brignano sulla comicità di oggi ha aggiunto che è cambiato il linguaggio e il mezzo, visto che rispetto al passato con lo streaming si ride anche da soli. “Lo stesso LOL viene visto spesso così, senza condivisione collettiva” – ha precisato Brignano che parlando della sua carriera ha confessato quanto Roma, la sua città, abbia giocato un ruolo importantissimo.

“Come artista devo tutto alla città di Roma” – ha detto Brignano che ha poi ricordato il maestro Gigi Proietti a cui deve tanto. “Mi chiedeva di prendere il Teatro Sistina insieme fu un grande segno di apertura nei miei confronti, ma io resterò suo allievo per tutta la vita” – ha concluso l’artista romano che è attualmente impegnato con il nuovo show dal titolo “Bello di mamma!”.