Enrico Brignano, compagno Flora Canto/ I figli Martina e Niccolò, le nozze a giugno

Enrico Brignano e Flora Canto stanno insieme da più di sette anni. Recentemente ospite di “Verissimo“, il comico ha confessato che l’incontro con Flora per lui è stato una vera svolta: “È una seconda vita, una seconda chance. Ringrazio Dio di aver fatto gli incontri giusti. Ringrazio anche di aver sbagliato, perché senza quegli sbagli non avrei quello che oggi ho”. Brignano ha poi raccontato come ha conquistato la compagna: “Lei ha una passione smodata per il cibo, e per i mandaranci. Per me era una strada in discesa, sono figlio di fruttivendoli… ed è così che l’ho conquistata, con casette di frutta e ortaggi”. Nel passato di Brignano c’è già un matrimonio con la ballerina Bianca Pazzaglia nel 2008. Flora, invece, è stata legata al conduttore Filippo Nardi. Il primo incontro è arrivato quando entrambi erano impegnati: “All’epoca io ero fidanzata, lui sposato. Poi, qualche tempo dopo ci siamo fidanzati. Enrico mi ha conquistato con la sua dolcezza e con i suoi modi da uomo all’antica. È generoso e premuroso”, ha confidato la Canto come riporta Il Gazzettino.

Enrico Brignano e Flora Canto: le nozze a giugno 2022

Enrico Brignano e Flora Canto hanno avuto due figli: Martina, nata l’11 febbraio 2017, e Niccolò, nato il 18 luglio 2021. “E finalmente sei arrivato piccolo angelo ti aspettavamo da sempre! Grazie amore mio per aver dato alla luce il nostro bambino”, ha scritto il comico su Instagram annunciando la nascita del secondogenito. Dopo l’attivo del secondo figlio, Enrico Brignano ha fatto la tanto attesa proposta di matrimonio alla compagna. “Flora Canto mi vuoi sposare?”, ha chiesto alla sua amata, di fronte al pubblico dell’Arena di Verona, in occasione del suo spettacolo “Un’ora sola ti vorrei” lo scorso settembre. Visibilmente emozionata e commossa Flora Canto, con le lacrime agli occhi, ha risposto di sì. Ospite di Silvia Toffanin, Brignano ha spiegato come è nata l’idea della romantica proposta: “Mi sembrava doveroso proporre il matrimonio a Flora e per una serie di cose che non sto a spiegare, e che lascio intuire. L’avevo preparato molto meglio, poi ci sono stati dei problemi tecnici. Comunque lei si meritava l’Arena di Verona. E dovevamo fare la scena di Romeo e Giulietta, una parodia, ma che calzava a pennello e poi non siamo riusciti a farla…”. I due si sposeranno a giugno 2022.

