Enrico Brignano/ Dalle lacrime per Gigi Proietti alle nozze con Flora Canto

Enrico Brignano sta sicuramente vivendo un momento d’oro anche se non sono mancati i momenti di dolore. Proprio nei mesi scorsi abbiamo visto Enrico Brignano in lacrime dare il suo struggente addio al maestro Gigi Proietti e oggi, dimenticato in parte quel dolore, è pronto a diventare papà bis. La vita è fatta di alti e bassi e lo sa bene uno che ha scelto di fare l’attore e che prova a tenere insieme le sue due vite, quella privata al fianco di Flora Canto, sua compagna e madre dei suoi figli, e anche quella lavorativa. In questo momento un po’ duro per tutti per via delle restrizioni per il Coronavirus, Enrico Brignano ha avuto l’occasione di tornare sul palco del suo show di Rai2, un programma di un’ora in cui appare con Flora Canto e i suoi ospiti. L’attore è ormai lanciatissimo in attesa di tornare al suo amato teatro, dove spesso appare proprio con la compagna e, intanto, pensa alle nozze.

Martina, figlia Enrico Brigano/ "Lei ha rivelato a tutti dell'arrivo del fratellino!"

Enrico Brignano presto papà bis e marito di Flora Canto

Proprio ospite di Domenica In e di Mara Venier nei giorni scorsi, Brignano ha annunciato di essere vicino alle nozze e, in particolare, di essere pronto a sposare la Canto già il prossimo settembre, pandemia permettendo. Cosa succederà quindi nella sua vita a quel punto? Marito, padre di due figli e con i teatri pronti a riaprire le loro porte, siamo sicuri che i colpi di scena e anche la sua comicità saranno diversi dal solito, almeno nel sapore. In un’intervista al settimanale “Oggi” rilasciata la scorsa estate, lui stesso ha rivelato di aver stretto con la compagna un patto: “Abbiamo raggiunto un accordo, ci scambiamo i “prigionieri”: Io dare figlio a te, tu dare matrimonio a me“. Brignano aveva confermato: “È un baratto che si può fare. Certo, bisogna valutare i tempi. Fare i due passi contemporaneamente sarebbe faticoso, soprattutto per lei. Vedi, amore: penso sempre al tuo bene…“. La canzone del cuore che questa sera sentiremo ne La Canzone Segreta di Serena Rossi rivelerà qualcosa che ancora non sappiamo?

