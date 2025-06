Siamo abituati a vederlo nei panni di mattatore della risata, pioniere della comicità italiana e capace di donare sorrisi anche solo con un paio di battute. Ovviamente, essere protagonisti nell’universo dell’umorismo non implica l’immunità alla sofferenza, ai momenti difficili; lo ha messo in evidenza Enrico Brignano in una recente intervista rilasciata per il settimanale Oggi dove ha parlato con toni toccanti della recente scomparsa della sua amata mamma Anna.

Flora Canto, moglie di Enrico Brignano, chi è/ "Mi ha spiato da dietro un cespuglio"

Era il mese di marzo, Enrico Brignano era nel pieno della sua tournée ma durante lo spettacolo che si teneva a Catania – ‘I 7 Re di Roma’ – un presagio aveva frenato la sua solita verve da comico nato: “Sentivo che stava per accadere l’irreparabile”, ha spiegato l’attore – come riporta Vanity Fair – riferendosi appunto al timore che purtroppo stesse per arrivare il momento dell’ultimo saluto alla sua amata mamma Anna. “Sono tornato subito a Roma ma presto ho ripreso la tournée; mamma era la prima fan e avrebbe voluto anche lei che facessi così”.

Bianca Pazzaglia, chi è l'ex moglie di Enrico Brignano e perché si sono lasciati/ "Le cose non sono andate"

Enrico Brignano, la mamma Anna come fulcro del suo percorso esistenziale e professionale

Enrico Brignano non si è fermato, ma il suo è stato il più grande gesto d’amore; la mamma Anna era la sua prima sostenitrice e, come da lui sottolineato, non si sarebbe perdonata uno stop del suo amato figlio. Così, l’attore, ha reso omaggio al sostegno di una vita ricevuto dalla donna che lo ha messo al mondo; non solo proseguendo con il suo lavoro ma anche dedicandole uno spettacolo come aveva fatto anni prima per la scomparsa del papà.

Tanti simpatici aneddoti aveva raccontato nel tempo Enrico Brignano proprio a proposito della sua amata mamma Anna; alcuni siparietti sono diventati anche il fulcro di interi spettacoli, di simpatici monologhi. “Ha sempre la borsa con lei, ha paura che gliela rubino!”, raccontava divertito a BSMT l’attore mettendo forse in evidenza un’innata verve comica anche per la mamma; nella sua semplicità, nel modo in cui l’ha cresciuto, dall’umorismo alla quotidianità oggi Enrico Brignano è il frutto dell’amore ricevuto per un’intera vita.

Ma diamoci del tu su Rai2/ Diretta streaming, ospiti e anticipazioni: Enrico Brignano emoziona