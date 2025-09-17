Enrico Brignano e Flora Canto, coppia non solo nella vita: i due attori ora condividono anche la stessa agenzia.

Enrico Brignano e Flora Canto, da anni, formano una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. La passione per la recitazione li ha fatti incontrare ma li ha fatti anche innamorare. Brignano ha trovato in Flora Canto la donna giusta per pensare seriamente ad un progetto di vita insieme e la Canto, a sua volta, ha trovato nell’attore, l’uomo giusto con cui percorrere il sentiero della sua vita. Un amore bello, vero e semplice che è cresciuto anno dopo anno e che la coppia ha coronato prima con la nascita dei figli Martina e Niccolò e poi con il matrimonio.

Il fatidico sì è stato pronunciato nel 2022 ed oggi che sono marito e moglie, tra loro, non è cambiato assolutamente nulla. Lontani dai riflettori, si divertono insieme e con i loro bambini amando anche le serate casalinghe durante le quali gustano i piatti che Flora, da ottima cuoca, prepara. Spesso, inoltre, i due lavorano insieme e, in futuro, potrebbe capitare ancora più spesso.

Enrico Brignano e Flora Canto: stessa agenzia per la coppia

Come fa sapere Giuseppe Candela, Enrico Brigano e Flora Canto, oltre a condividere la vita privata, oggi condividono anche la stessa agenzia. “Sono una coppia dal 2014 e nel 2022, dopo la nascita di due figli, hanno pronunciato il fatidico sì” – scrive Giuseppe Candela nella rubrica “C’è chi dice…” del settimanale Chi in edicola dal 17 settembre 2025.

“Stiamo parlando di Enrico Brignano e Flora Canto, coppia nella vita e, sempre più spesso, anche sul lavoro. Canto ha deciso di condividere con il marito anche il management: a rappresentarla sarà la ITC 2000 di Beppe Caschetto che già cura gli interessi di Brignano”, aggiunge il giornalista.

