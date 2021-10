Enrico Brignano e Flora Canto: la proposta di matrimonio “alla Fedez” / “Sei matto!”

Enrico Brignano e Flora Canto insieme a Verissimo. I futuri sposi si raccontano questo pomeriggio, sabato 2 ottobre, ai microfoni di Silvia Toffanin. Una puntata in cui i due attori riavvolgeranno i nastri della loro relazione, ripercorrendo le tappe principali della loro storia. Di sicuro Enrico Brignano e Flora Canto torneranno sulla romantica proposta di matrimonio organizzata dall’attore comico all’Arena di Verona.

Un gesto spettacolare e sorprendente, arrivato durante una delle prime rappresentazioni del suo show, Un’ora solo vi Vorrei. La proposta di matrimonio si è consumata sul palco, tra gli applausi generali e l’emozione della coppia. Flora Canto è rimasta senza parole, ma non si è tirata indietro dal fatidico sì. Di questo e molto altro nell’intervista di oggi negli studi di Canale 5. A Brignano e a Flora Canto brilleranno ancora gli occhi?

Enrico Brignano e Flora Canto, la proposta di matrimonio all’Arena di Verona. Lei: “Un matto”

In queste settimane gli appassionati di gossip non fanno altro che parlare del matrimonio in vista tra Enrico Brignano e Flora Canto. La proposta pirotecnica del comico romano, che ha chiesto la mano della sua sposa durante il suo show all’Arena di Verona, ha fatto il giro del web. Un gesto speciale e romantico, così lo hanno definito i fan della coppia, probabilmente inteneriti dalla reazione stupita di Flora Canto.

Il momento più intenso è arrivato verso la fine dello spettacolo, quando il comico Enrico Brignano le si è rivolto visibilmente emozionato, accompagnato dalla canzone A te di Jovanotti, chiedendole di sposarlo. Tra imbarazzo ed un’ondata di applausi il commento della Canto: “ma tu sei matto!”. E quindi il sì dell’attrice, con uno splendido lieto fine.

