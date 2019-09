Enrico Brignano, gaffe sul Medico in famiglia/ Cuccarini “l’hai dimenticato?”. Lui…

Enrico Brignano, protagonista al cinema del film “Tutta un’altra vita”, si racconta nel salotto de La vita in diretta attraverso le lettere dell’alfabeto che hanno inciso sulla sa vita privata e professionale. Si parte con un filmato che riassume la straordinaria carriera dell’attore: “Durante l’arco del tempo si fanno tante cose e alcune vengono dimentiucate e vedere immagini di 34 anni di carriera fanno un po’ effetto”. Una delle lettere più importanti della vita di Brignano è la lettera T: “come teatro e ti amo. Il teatro è la mia vita, non potrei viverne senza. Ringrazio le persone che mi hanno fatto fare teatro, in primis Gigi Proietti”. Si passa alla P di periferia come quella in cui è cresciuto: “se incontrassi me stesso gli direi di non aver paura e di crederci”, spiega l’attore. Si passa poi alla lettera M? L’attore appare titubante sul legame che c’è tra la lettera M e la sua vita. “Medico come Un medico in famiglia, un tuo grande successo”, suggerisce Lorella Cuccarini. “E’ vero”, risponde Brignano con la Cuccarini che prima di mandare in onda un filmato in cui recita accanto a Lino Banfi commenta – “l’avevi dimenticato?“. Domanda a cui Brignano risponde ricordando il lavoro fatto accanto a Banfi: “oltre ad essere un grande artista, è un uomo straordinario. Mi raccontava la sua gavetta, la fatica per arrivare. Solo guardarlo era una lezione”, commenta Brignano.

ENRICO BRIGNANO: “SONO PERDUTAMENTE INNAMORATO DI FLORA CANTO E MIA FIGLIA MARTINA”

Nella vita di Enrico Brignano rivestono un ruolo importante le donne: “ho solo una donna che è Flora, la mia compagna anche se adesso ne ho tre ovvero mia madre, la mia compagna e mia figlia Martina che compiono gli anni tutti nel giro di tre giorni dal 10 al 12 giorni“. Compagno e padre felice e innamorato, Brignano parla così della sua compagna Flora Canto, concorrente di Tale e Quale Show 2019: “Flora è un incontro straordinario. Ci siamo incontrati sul palcoscenico e aveva un talento comico importante. Abbiamo cominciato a fare una scenetta casalinga e poi ci siamo lasciati perchè il lavoro era finito, ma nella testa, c’era sempre questa piccola Flora, questa moretta…”, commenta Brignano che poi svela che venerdù prossimo sarà ospite della trasmissione di Carlo Conti. Infine, sulla figlia Martina, dice: “Sono completamente innamorato perso di questa bambina”, conclude confessando di sentire la mancanza del padre.





