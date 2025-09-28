Enrico Brignano, ospite oggi a Domenica In, si è raccontato in maniera toccante a proposito della recente perdita della mamma.

La risata è un’arte, un gioco che racchiude intensità dialettica, capacità di scrittura, fantasia, estremo, carisma. Enrico Brignano racchiude tutto questo, amplifica ogni singolo aspetto del quotidiano per raccontarlo con un umorismo unico nel suo genere. Dal teatro alla tv, passando per il cinema, è indubbiamente tra i volti più amati e seguiti ed è forse anche la scuola del grande e compianto Gigi Proietti ad avergli spianato la strada verso il talento e il successo. Oggi, nel salotto di Domenica In, si racconta non solo nel merito della sua straordinaria carriera ma soprattutto passando in rassegna i momenti più incisivi del privato, tra dolori immensi e grandi gioie.

La perdita dei genitori è forse il solco più vivido nel cuore di Enrico Brignano; una sofferenza che, data la maestria con la quale regala sorrisi, rende il suo compito ancor più arduo: “A marzo è mancata mamma, ancora una volta mentre stavi lavorando…”, inizia così Mara Venier lasciando poi la parola all’attore. “Mio padre mancò il 14 e facemmo i funerali il 16; il giorno dopo feci la replica a Termoli. Mamma invece l’ho persa il 23 di marzo ed ero a Catania; sono stato combattuto perchè uno vorrebbe mettere chiuso per lutto perchè il dolore è troppo forte. In quello spettacolo ero confortato, circondato da amici, dalla forza delle persone… Quando mamma perse sua madre a 17 anni, per altri lutti misero la serranda a metà il giorno del funerale ma poi l’hanno alzata…”. Enrico Brigano ha poi aggiunto: “Allora mi sono detto di fare la stessa cosa, non ho voluto nemmeno dirlo, ho dedicato lo spettacolo a mamma sapendo che anche lei avrebbe onorato, con il dolore nel cuore, il suo mestiere. Sono andato in scena fino all’ultima replica”.

Enrico Brignano a Domenica In: “Ecco cosa mi ha fatto innamorare di Flora Canto”

Il racconto di Enrico Brignano, seppur scandito dal dolore, affascina e colpisce per intensità: “Mi sono fatto forza, una disperazione immensa; anche perchè adesso sono padre, significa educare con l’esempio e vorrei che un giorno i miei bambini possano dire ‘mio padre ha fatto così’…”. L’attore ha raccontato del peso di ‘non essere più figlio’, una sensazione legata anche ad una battuta emblematica verso il finale di un suo spettacolo che rende ancor più doloroso tale aspetto: “Prima non mi costava pronunciare quella battuta, ora quanto mi fa male dire che non ho più una mamma…”.

Sempre a Domenica In, Enrico Brignano non poteva non accennare anche al suo amore più grande: Flora Canto, diventata sua moglie di recente dopo tanti anni di fidanzamento e madre dei suoi 2 figli: “Cosa mi ha fatto innamorare di Flora? Rideva, venne a fare un provino con altre ragazze; ma lei capiva ogni singola battuta, rideva di cuore”.