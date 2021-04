ENRICO BRIGNANO/ La svolta con la nascita della figlia (Domenica In)

Enrico Brignano sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Domenica In. Per il comico romano il mese di aprile ha segnato un ritorno importante sul piccolo schermo. Dopo essere stato in prima serata in autunno e per due speciali natalizi, il comico romano torna infatti con il suo show “Un’ora sola vi vorrei“, sette prime serata tra satira, intrattenimento e racconti nello stile che Brignano ha ormai fatto diventare ampiamente popolare. Anche in questo nuovo ciclo di puntate il protagonista sul palco sarà accompagnato da una resident band di dieci elementi capitanati dal Maestro Andrea Perozzi – e di ballo con le coreografie di Thomas Signorelli. La prima puntata andata in onda lo scorso 6 aprile ha visto ospite Nina Zilli e non è mancata naturalmente la compagna del comico, Flora Canto, indispensabile per la “scena del letto” dove i coniugi con ironia commentano i fatti della puntata, e non solo. In più farà parte del cast per tutta la serie anche l’attrice Marta Zoboli, che si è cimentata nei panni di una poco credibile esperta di vaccini.

La presenza di Enrico Brignano a Domenica In è abbastanza abituale. Il salotto di Mara Venier ha spesso ospitato il comico romano, che è riuscito a portare allegria ma spesso anche spunti di riflessione, grazie alla sua capacità di commentare i fatti di cronaca. E sta funzionando particolarmente anche il sodalizio con Flora Canto: la compagna di Brignano ha anche un passato, seppur molto breve, da tronista nella popolare trasmissione “Uomini e Donne” di Maria De Filippi e al sodalizio artistico con il comico affianca ormai da tempo anche quello sentimentale. Dal 2017 i due sono genitori di Martina e a breve la famiglia si allargherà ancora con l’arrivo del loro primo figlio maschio. La paternità sarà sicuramente un argomento di conversazione per Enrico nella sua chiacchierata con Mara Venier, e l’arrivo del secondogenito potrà anche mescolarsi ai ricordi con il padre che spesso hanno caratterizzato i racconti dello showman capitolino, sempre capace di raccontare gli episodi legati alla sua famiglia con un occhio di nostalgia e ironia.

