Enrico Brignano non dimentica papà Antonino/ “Abbi cura di te, veglia su di noi”

Enrico Brignano, il ricordo commosso dell’amato padre Antonino

In queste settimane Enrico Brignano ha fatto sognare i fan grazie al matrimonio da favola con Flora Canto. Ma non solo: il comico romano, come spesso accade, è riuscito a commuovere tutti condividendo col pubblico un ricordo personalissimo dell’amato padre Antonino, ormai scomparso da parecchi anni. Nonostante sia passato del tempo, Enrico Brignano è ancora scosso, a tratti, per la perdita del padre. Un riferimento unico nella vita dell’attore, che ha deciso di scrivergli una lettera prima delle nozze con Flora. Nella lettera pubblicata su Instagram, il comico ha fatto il punto sulla sua vita, raccontandogli le forti emozioni del momento.

Enrico Brignano, la lettera al padre scomparso prima delle nozze

“Ciao Pà come butta, noi tutti bene. I bimbi crescono, Martina sta imparando a leggere e scrivere e ogni giorno diventa sempre più bella”, la bella introduzione di Brignano. “Vedessi Niccolò, ieri ha fatto i primi due passi da solo senza reggersi, è una forza della natura, ha sempre fame. Chissà da chi ha preso…ah io e Flo ci siamo sposati quattordici giorni fa, sì sì un bel matrimonio anche a detta degli altri. Lei bellissima, io avevo il cuore in gola…in tuo onore sono entrato col pulmino Volkswagen che avevi tu, sì per averti più vicino…”, ha scritto il comico romano. Che ha continuano ad aggiornare il papà sugli ultimi importanti avvenimenti, che hanno coinvolto tutta la famiglia.

“Mamma mi ha accompagnato all’altare e Rino mi ha fatto da testimone. Ci sei mancato tanto sai. Beh dai, spero tu te la passi bene lì dove sei ora a coso…ora ti devo lasciare perché mi reclamano di là, abbi cura di te e veglia su di noi, ciao Pà“, il saluto commosso di Enrico Brignano.

