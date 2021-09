Enrico Brignano, proposta di nozze a Flora Canto all’Arena di Verona/ “Giorno unico”

Questo matrimonio s’ha da fare. Dopo la nascita di due bambini, Enrico Brignano e Flora Canto si preparano alle nozze. Il noto comico e attore ha stupito la sua compagna con una magica proposta di matrimonio fatta in modo plateale. Come Fedez qualche anno fa, anche Brignano ha utilizzato l’Arena di Verona per rendere ancora più magico e d’effetto il momento.

Qui il comico ha messo in scena il suo show “Un’ora sola vi vorrei” e, nel mezzo di un monologo, ha stupito tutti, proponendo alla sua compagna di diventare sua moglie. Con il sottofondo della canzone di Jovanotti dal titolo «A te», Enrico dal palco si è spostato dalla compagna Flora Canto e le ha chiesto: “Vuoi sposarmi?”. Il labiale di lei, dal video, è: “Sei matto!”, poi sono seguiti tantissimi applausi.

Enrico Brignano e Flora Canto si sposano: “Una magia”

Enrico Brignano e Flora Canto sono pronti a convolare a nozze. La proposta, con tanto di bellissimo anello mostrato poi dall’ex di Uomini e Donne sui social, ha lasciato Flora emozionatissima. Su Instagram, ha poi voluto condividere alcuni scatti di questa sua felicità, accompagnati da parole pregne d’emozione: “Grazie Verona, la tua magia mi ha regalato la proposta che Giulietta ha sempre desiderato – ha scritto -. Sarà Difficile dimenticare questo giorno. Ti amo Enrico Brignano”. Un annuncio al quale sono seguiti tantissimi commenti di gioia e congratulazioni: “Che belli! Aspettavamo questo momento da tempo, siete stupendi”, ha scritto uno dei tanti fan della coppia su Instagram.

