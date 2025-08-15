Enrico Brignano, parole che spezzano il cuore: “Il nodo in gola si fa sentire… ciao Pà”.

Enrico Brignano ha ricordato sui social suo padre e lo ha fatto tramite un post che ha commosso tutti: “Ciao Pà, come ogni 14 agosto la tua assenza pesa ancora di più. Io cerco di fare del mio meglio“, così ha scritto dopo 14 anni dalla morte del papà al quale era tanto legato. L’attore ha voluto condividere con i follower una serie di parole piene di emozioni parlando anche di Flora Canto, sua moglie e i suoi figli, Niccolò nato nel 2021 e la più grande Martina, nata invece nel 2017.

“Qui le cose vanno bene i bimbi crescono a vista d’occhio. Niccolò nuota come un pesciolino con i braccioli, Martina sceglie da sola i suoi vestitini quando deve uscire“, così ha scritto Enrico Brignano nel post, “Io e Flora portiamo avanti le cose con amore tra le incertezze della vita. Flora è una brava mamma insegna ai bambini un sacco di cose, é molto premurosa“. In questo post-lettera, il comico e attore si è rivolto al suo adorato papà come fosse ancora vivo, un dolce ricordo che ha commosso tutti i fan.

Enrico Brignano commuove i fan: “Il nodo in gola si sta facendo sentire”

L’attore romano ha scritto una lettera aperta a suo padre, scrivendo di essere impegnato a fare il suo meglio, insegnando ai figli tutto quello che ha imparato da lui: “Alcune volte ci riesco alcune volte meno. C’est la vie… ancora il dolore per la mancanza di mamma si sente e mi toglie il fiato“, dice, convinto che la madre abbia oggi una bella ‘frutteria’ in cielo piena di clienti angeli e senza tasse da pagare.

Poi, Enrico Brignano conclude la lettera in modo straziante: “Ora ti lascio il nodo in gola si sta facendo sentire… mi raccomando veglia sempre su di noi e abbi cura di mamma“. I fan si sono riuniti sotto al post scrivendo parole di vicinanza nei confronti del comico e chi ha passato il suo stesso lutto si è mostrato molto empatico con il suo dolore.

